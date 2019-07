Brussels Summer Festival pakt uit met gratis concerten in Brusselse cafés SZM

03 juli 2019

15u56 1 Brussel In afwachting van de 18de editie van het Brussels Summer Festival (BSF) van 14 tot 18 augustus, kan je genieten van gratis concerten en dj sets in 41 Brusselse cafés. Daarnaast organiseert het festival ook ‘BSF EXTRA’, waarbij je met je polsbandje heel de zomer korting krijgt op tal van andere activiteiten in Brussel.

Met het BSF OFF en BSF EXTRA wil het festival zich uitstrekken over de stad en de negentien gemeenten heen. Het is zo niet enkel de perfecte manier om opkomende lokale artiesten te zien, maar ook om de Brusselaar te laten kennismaken met minder bekende locaties en culturele pareltjes. 41 Brusselse cafés zullen hun deuren openstellen. Daar kan je ook nog kaarten winnen voor het festival. BSF EXTRA geeft de festivalgangers de kans om na het festival nog te blijven plakken in Brussel. Zo krijg je met je polsbandje korting op verschillende musea en andere activiteiten.

Voor ieder wat wils

De organisatoren van het festival maakten vandaag de officiële line-up van de 18de editie bekend. Op de drie locaties: het Paleizenplein, de Kunstberg en het Museumplein biedt het festival een waaier aan muziekgenres. Maar dit jaar is vooral gefocust op urban music. Niet alleen Franse rapper Booba, maar ook Columbine, Gringe, Lonepsi en opkomende talenten zullen - vooral bij jongeren - in de smaak vallen. Elke dag van 14 tot 18 augustus zullen ook lokale talenten het hoofdpodium op het Paleizenplein openen.

Daarnaast kan de iets ‘oudere’ festivalganger ook genieten van muzikale legendes, zoals Giorgio Moroder. Een 79-jarige pionier van de elektronische muziek en disco die voor het eerst een live tournee doet. “Het is historisch zo gegroeid dat het BSF een erg lokaal publiek aantrekt,” zegt Denis Delforge, directeur van het BSF.

Het volledige programma vind je terug op bsf.be.