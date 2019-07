Brussels Summer Festival moet podium op Museumplein verhuizen naar La Madeleine SZM

16 juli 2019

17u48

Het Brussels Summer Festival, dat van 14 tot 18 augustus plaatsvindt, moet noodgedwongen zijn podium op het Museumplein schrappen en verhuist naar de concertzaal La Madeleine. Aanslepende werkzaamheden op het Museumplein liggen aan de oorzaak.

De werkzaamheden zouden afgerond zijn vooraleer het BSF op het Museumplein neerstrijkt, maar duren langer dan verwacht en zullen nog de hele zomer in beslag nemen. Het Brusselse festival ziet zich genoodzaakt om daardoor een van zijn drie podia in openlucht te doen uitwijken naar de zaal La Madeleine. Er zullen geen wijzigingen zijn aan de programmatie en de line-up die geprogrammeerd was voor de Museum Stage blijft identiek.

Het BSF laat vijf dagen lang heel wat internationale namen, maar ook Belgische muzikale ontdekkingen los op de hoofdstad. Naast de zaal La Madeleine is er ook een podium op het Paleizenplein en aan de voet van de Kunstberg. Headliners van het festival zijn onder anderen Christine and the Queens, Manic Street Preachers, Rudimental, Booba, Giorgio Moroder en Lost Frequencies.