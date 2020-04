Brussels Summer Festival keert terug

van 18 tot 22 augustus 2021 JCV

17 april 2020

12u40 0 Brussel Door het verbod op massa-evenementen kan het Brussels Summer Festival dit jaar niet doorgaan. De organisatie heeft wel al meteen een datum geprikt voor volgend jaar: 18 tot 22 augustus.

Met onder andere Arno en Balthazar had het BSF een smakelijke affiche voor deze zomer. De coronacrisis gooit echter roet in het eten. Net zoals bij alle andere grote festivals deze zomer gaat de editie van 2020 niet door. “Onze prioriteit is en blijft de gezondheid en veiligheid van onze festivalgangers, artiesten, partners, teams en betrokken professionals”, zo laat de organisatie weten.

“We volgen de beslissingen en aanbevelingen van de overheid op dit gebied dan ook nauwgezet op”, aldus de organisatoren. “Onze gedachten gaan uit naar iedereen in de zorg en alle anderen die ons elke dag in staat stellen om gezond te blijven, ons te voeden en ons te verplaatsen.”

De reeds gekochte tickets blijven geldig voor de volgende editie. De organisatie heeft daarvoor al meteen een nieuwe datum geprikt: van 18 tot 22 augustus 2021. Wie er niet bij kan zijn, kan een terugbetaling van zijn of haar ticket vragen.