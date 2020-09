Brussels stadsbestuur blijft speerpunt maken van verkeersveiligheid JMBB

14 september 2020

14u27 0 Brussel Het Brussels stadsbestuur blijft inzetten op verkeersveiligheid. Op een persmoment onderstreepten Brussels burgemeester Philippe Close (PS), schepen van Mobiliteit Bart D’hondt (Groen) en Michel Goovaerts, politiekorpschef van de zone Brussel Hoofdstad Elsene, het belang van verkeersveiligheid.

De stad wil verder actief de strijd voeren tegen alcohol en drugs in het verkeer, snelheidsduivels, rodeodrivers, trouwstoeten, ... want “verkeersleefbaarheid in onze stad is en blijft topprioriteit”, luidt het.

Het stadsproject “La ville a 10 minutes” wil van Brussel een aangename en leefbare stad maken op maat van iedereen. De stad benadrukt hoe belangrijk de rol van alcohol- en drugscontroles, snelheidscontroles, en het gebruik van PV’s en GAS-boetes zijn in de bestrijding van asociaal en gevaarlijk rijgedrag. “Verkeersveiligheid is één van de eerste bekommernissen is van onze Brusselaars.

Meer dan 30.000 PV’s door te hoge snelheid in 2020

Sinds begin 2020 werden op het grondgebied van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene maar liefst 13.302.741 voertuigen gecontroleerd op snelheid, waarvan 32.076 een proces-verbaal ontvingen. Ook acties om alcohol en drugs achter stuur tegen te gaan blijven in 2020 aanzienlijk hoog liggen. Sinds begin dit jaar vonden er 117 “rijden onder invloed”-acties plaats zowel in het weekend als in de week, overdag en ‘s nachts, wat neerkomt op 36.454 gecontroleerde personen, waarvan 576 positief testten op alcohol en 91 op drugs. Er vonden daarnaast9 controles plaats op opgefokte bromfietsen, waarbij 310 bromfietsen werden gecontroleerd en 140 opgefokt waren. Voor wat betreft trouwstoeten op het grondgebied werd er een tiental inbreuken vastgesteld. Sinds de invoering van het nieuwe gemeentelijk reglement voor rodeo-drivers in mei 2020 werd reeds een veertigtal voertuigen administratief in beslag genomen en een vijftiental gerechtelijk.

Ook de bikers van de zone worden ingezet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van voornamelijk de zwakke weggebruikers. In 2020 werden 8.191 voertuigen geverbaliseerd voor parkeren op voetpaden, fietspaden of op minder dan 5m van oversteekplaasten. 2.845 PV’s en GAS boetes werden opgesteld voor het niet-respecteren van de regels in een voetgangerszone of woonerfzone. De bikerseenheid stelde in 2020 eveneens 5.911 PV’s op voor het niet naleven van de regels inzake rijstroken voorbehouden aan het openbaar vervoer en 3.708 PV’s voor het blokkeren van kruispunten.