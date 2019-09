Brussels Sint-Pieterziekenhuis opent eenheid voor langdurig verblijf tuberculosepatiënten SZM

Bron: Belga 0 Brussel Het universitair ziekenhuis UMC Sint-Pieter in Brussel heeft woensdag zijn nieuwe eenheid voor een lang verblijf van tuberculosepatiënten ingehuldigd. De afdeling kreeg de naam Gustave Derscheid en is vernoemd naar de oprichter van de Liga tegen Tuberculose. Begin oktober zullen de eerste patiënten er ontvangen worden.

Het UMC Sint-Pieter is erkend als referentiecentrum voor de behandeling van tuberculose en met deze nieuwe eenheid wil het als voortrekker een antwoord blijven bieden op dit volksgezondheidsprobleem. Tuberculose komt niet vaak voor in België, maar treft vooral de kansarmen in de grootsteden. Het UMC Sint-Pieter zag het aandeel patiënten zonder vaste verblijfplaats of met grote sociaaleconomische problemen stijgen tot 28 procent in 2017.

Tijdens de psychologisch zware behandeling wordt een tuberculosepatiënt in strikte respiratoire isolatie gehouden, gevolgd door een lange periode van ambulante behandeling. De Eenheid Gustave Derscheid is volledig conform de internationale normen voor infecties met luchttransmissie en biedt tegelijk waardige leefruimtes. Alle patiënten, ook de meest kansarmen, krijgen er een geïndividualiseerde kwaliteitsbehandeling.

De nieuwe eenheid bestaat uit twee verdiepingen die met een eigen lift verbonden zijn. Op de eerste verdieping is de zone met de patiëntenkamers volledig afgescheiden van de zone voor het verzorgend personeel. De tweede verdieping is bedoeld voor recreatieve activiteiten. Er is een bibliotheek met computers, een fitnesszaal, een eetruimte en het geeft uit op een groot terras. Naast de medische zorg zet het centrum ook in op de sociale re-integratie van de patiënten en er worden ook alfabetiseringscursussen aangeboden.