Brussels restaurant rekent coronatoeslag aan: 5 euro extra per persoon HLA

29 juni 2020

12u41

Bron: Facebook 160 Brussel De horeca werd zwaar getroffen door de coronacrisis: na een verplichte sluiting van bijna drie maanden, gelden er strenge regels die de capaciteit van de meeste zaken sterk inperken. Het Brusselse restaurant VIVA M’Boma rekent dan ook 5 euro extra aan per klant, om het verlies aan inkomsten te compenseren. Op Facebook reageert de uitbater van het restaurant op de kritiek die volgde nadat een ontevreden klant de rekening deelde op sociale media. Dankzij de extra toeslag, moest er niemand worden ontslagen, klinkt het.

“Omdat we niet wisten wat de door de regering opgelegde anti-coronamaatregelen zouden kosten, besloten we een extra toeslag van 5 euro euro per klant toe te passen. We brachten elke tafel hiervan op de hoogte, en tien dagen lang begrepen de klanten onze positie”, schrijft de directie van de zaak op Facebook. “Nog even ter herinnering: na drie maanden zonder activiteit, kunnen we slechts 50 procent van onze capaciteit benutten. We verliezen twee derde van onze omzet”, klinkt het. Toch werd in de zaak niemand ontslagen, benadrukt het restaurant. “Want we zijn één team, in goede en slechte tijden”.



