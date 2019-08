Brussels restaurant gesloten na felle keukenbrand kg

30 augustus 2019

13u59

Bron: Belga 0 Brussel Aan de Waterloosesteenweg in Elsene heeft afgelopen nacht een felle brand gewoed in de keuken van een restaurant. Daarbij vielen geen gewonden, maar het restaurant heeft ernstige schade opgelopen en zal een tijd gesloten moeten blijven. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur in het restaurant brak omstreeks 23.45 uur uit in de afzuiginstallaties van de keuken en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer ging het vuur te lijf via de bovenkant van de schouw en slaagde erin de vlammen te blussen, maar de keuken liep wel ernstige schade op. Volgens de brandweer kende de brand een accidentele oorzaak.