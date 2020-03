Brussels politicus Karl Vanlouwe (N-VA) herstelt thuis na ziekenhuisopname door corona: “Het was een hel, dit wens je niemand toe” Margo Koekoekx

29 maart 2020

18u44 0 Brussel Vlaams volksvertegenwoordiger en senator voor Brussel Karl Vanlouwe (N-VA) werd besmet met het coronavirus en al snel opgenomen in het UZ Brussel. Zondag mocht hij na bijna een volledige week weer naar huis, waar hij verder herstelt. “Mijn twee kamergenoten moesten doorschuiven naar Intensieve Zorgen. Het waren erg beangstigende dagen”, getuigt hij vanuit de logeerkamer waar hij zichzelf in quarantaine plaatste.

Tijdens ons telefonisch gesprek is de vermoeidheid in de stem van Karl Vanlouwe nog hoorbaar. “Ik ben nog moe, maar het gaat intussen al veel beter. Vorige week kon ik rond deze tijd zelfs geen zin uitbrengen”, blikt Karl terug. “Je denkt steeds ‘Het zal mij niet overkomen’, maar mij overkwam het dus wel.”

Het begon bij Vanlouwe op dinsdag 17 maart met een diepe hoest. Hij hoopte op dat moment dat het slechts een zware verkoudheid was, maar het ging snel bergaf. “Het weekend erop lag ik al in het ziekenhuis. Ik was enorm vermoeid en kon zelfs bijna niet meer spreken. Op zondag kreeg ik dan zuurstof toegediend, maar omdat tegen het einde van die dag mijn zuurstofsaturatie opnieuw 95 procent was, mocht ik naar huis.”

Allesbehalve genezen

De dag erna, op maandag 23 maart, voelde Vanlouwe zijn toestand echter opnieuw achteruit gaan. “Tegen de avond was ik opnieuw helemaal uitgeput, en na telefonisch contact met mijn huisarts stond vast dat ik opnieuw naar het UZ Brussel moest. Gelukkig is dat niet zo ver”, lacht hij voorzichtig.

Mijn twee kamergenoten moesten snel na elkaar naar de Intensieve Zorgen. Daardoor besefte ik dat de situatie echt heel ernstig was Karl Vanlouwe (N-VA)

Enkele bloedtesten en een longscan later was het zeker, hij was besmet met het coronavirus. “Dat viel te verwachten natuurlijk. Eens ze de besmetting hadden vastgesteld, moest ik doorschuiven naar de corona-afdeling. Daar lag ik samen met één andere patiënt in quarantaine. Wat later werd die doorgestuurd naar de intensieve afdeling, wat ik erg beangstigend vond. Ik kreeg een nieuwe kamergenoot, en ook deze moest even later naar de Intensieve Zorgen. Dat doet je absoluut beseffen dat de situatie erg ernstig is”, bedenkt Karl.

“De hel”

De kortademigheid en de benauwdheid vond Vanlouwe het lastigste. “Die symptomen, samen met de druk die je voelt op je longen en het feit dat je de hele tijd uitgeput bent, is gewoon de hel. Ik wens het echt niemand toe!” vertelt hij.

“Al die dokters en zorgkundigen verdienen trouwens een dikke pluim”, benadrukt Vanlouwe. “Zij blijven gewoon doorwerken, terwijl ze zelf risico lopen. Ongelooflijk! Naast het tekort aan mondmaskers hebben zij ook nood aan beschermende pakken. Om de paar uur moest iemand mijn waarden komen opmeten. Persoonlijke bescherming is daarbij cruciaal.” Zondag waren Vanlouwes waarden genormaliseerd, en had hij geen extra zuurstof meer nodig. Hij werd ontslagen uit het ziekenhuis, en moet nu thuis verder herstellen.

Heel veel vrije tijd

Waar hij het virus opliep, heeft Vanlouwe het raden naar. De komende week sluit hij zich alvast op in zijn logeerkamer, om daar in quarantaine te herstellen. “Gelukkig zijn er geen kinderen in huis, maar ook mijn partner zit ‘in ons kot’. Ik in de logeerkamer en zij in een andere kamer. Ze heeft last van een verstopte neus en proeft of ruikt niet goed. Om geen risico’s te nemen zit zij dus ook in quarantaine.”

“Ik vind nu wel plots tijd voor dingen die ik al lang niet meer heb kunnen doen. Ik heb intussen al twee boeken uitgelezen en er liggen er nog een aantal klaar. Lichte materie, non-fictie. En de mails voor het werk probeer ik ook wat op te volgen. Ik heb mijn laptop bij me in de logeerkamer. Maar in de eerste plaats ga ik vooral veel uitrusten natuurlijk.”

