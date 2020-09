Brussels Philharmonic kaapt basiliek van Koekelberg: “We ontdekken nieuwe zaken in deze setting” JMBB

25 september 2020

21u55 0 Brussel De basiliek van Koekelberg was vanavond het decor voor een intiem optreden van Brussels Philharmonic, dat een portie muzikale troost wou aanbieden aan de toeschouwers.

Het muziekstuk dat Brussels Philharmonic onder handen nam is ‘Die sieben letzten Worte’ van Joseph Haydn. “Het is een stuk dat ook bij hem werd besteld om als rouwmuziek te dienen", weet Brussels Harmonic-intendant Gunther Broucke. “Het is een erg intiem werk, en dus stemt het perfect overeen met de sacrale ruimte van de basiliek om een sfeervol moment te creëren. Na die maanden van ellende willen we de toeschouwers een vorm van troost reiken. We zijn de laatste maanden overspoeld door cijfers en getallen over lijden en dood, maar achter die cijfers schuilt een onoplosbare vraag: hoe komen we met in het reine met de dood, de pijn en het verdriet? Haydn’s fenomenale muzikale uitnodiging tot meditatie helpt ons wellicht een beetje op weg.”

Het ensemble wekte in twee unieke concerten voor telkens 150 mensen het Bijbelverhaal over de dood van Jezus tot leven met beeldprojecties en acteur Johan Leysen in de rol van de Messias. “Corona is niet allemaal negatief. In onze nieuwe bezetting ontdekken we nieuwe zaken, die zeker zullen blijven in de toekomst.”