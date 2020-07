Brussels parlement zet eerste stap naar coronacommisssie JCV

07 juli 2020

11u36 0 Brussel Het Brussels parlement krijgt een bijzondere commissie die zich moet buigen over de manier waarop de coronacrisis is aangepakt. De bevoegde commissies in het Brussels parlement en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben maandag het licht op groen gezet voor zo’n commissie. Volgende week moet de plenaire vergadering nog haar fiat geven.

De commissie moet lessen trekken uit de pandemie op alle domeinen. Doel is dat de werkzaamheden uitmonden in aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de Brusselse instellingen in de toekomst beter voorbereid zijn en beter kunnen reageren mocht er nog een gezondheidscrisis uitbreken.

Verschillende andere parlementen keurden eerder de oprichting van een bijzondere commissie goed. Ook in Brussel klonk vanop de oppositiebanken de vraag om een onderzoekscommissie in het leven te roepen, maar uiteindelijk werd gewoon het meerderheidsvoorstel van PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open Vld en one.brussels gevolgd.

Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane zal de commissie ook voorzitten. Na de goedkeuring in de plenaire vergadering, waar ook de andere leden worden aangeduid, moet het Uitgebreid Bureau de startdatum van de werkzaamheden vastleggen. Na drie maanden moet het verslag van de commissie rond zijn.