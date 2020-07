Brussels Parlement vraagt openstelling van wandelpad door Hertoginnedal Stephanie Romans

18 juli 2020

20u33 0 Brussel Het Brussels Parlement is unaniem voorstander van de openstelling van het Woluwepad en delen van Hertoginnedal. Daardoor moet het mogelijk worden om te voet van Oudergem naar Sint-Pieters-Woluwe te gaan. Er waren twee onthoudingen.

Het Hertoginnedal is waar Belgische toppolitici achter hoge hekken regeringen vormen. De rest van het publiek is niet welkom op het kasteeldomein. Het Brussels Parlement wil dat dat verandert. Want de hekken van Hertoginnedal blokkeren het Woluwepad, dat Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe met elkaar verbindt.

Het parlement wil dat die weg opengaat voor voetgangers en dat delen van het domein beperkt opengaan voor publiek. De Brusselse regering moet dat van het Parlement duidelijk maken aan de federale regering en de Koninklijke Schenking. Verder moet er een overleggroep komen met vertegenwoordigers van de federale overheid, het Brussels Gewest, de Koninklijke Schenking, de gemeenten Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe, en Leefmilieu Brussel. Tenslotte zou de federale regering een haalbaarheidsstudie moeten laten uitvoeren om te bepalen onder welke voorwaarden het domein Hertoginnedal gedeeltelijk kan worden opengesteld voor het publiek met respect voor de flora en fauna op de site.

Er waren twee onthoudingen. De rest van het Brussels Parlement stemde voor het voorstel. MR-parlementslid Aurélie Czekalski betreurde dat het voorstel van resolutie snel snel besproken werd. Volgens haar had men het advies van de kanselarij van de premier en de Regie der Gebouwen moeten vragen over de haalbaarheid. Het domein is immers geen domein als een ander omdat er vaak internationale vergadering in aanwezigheid van staats- en regeringsleiders plaatsvinden.

Cieltje Van Achter kondigde aan dat de N-VA de resolutie zal steunen, maar betreurde dat een veel groter project, de gedeeltelijke openstelling van het Park van Laken, in de schuif blijft liggen.