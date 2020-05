Brussels Parlement houdt hoorzittingen over politie: “Waar gaat het mis tussen jongeren en agenten?” Stephanie Romans

19 mei 2020

15u18 0 Brussel Het Brussels parlement gaat hoorzittingen organiseren over de werking van de Brusselse politie. Die komen er nadat er tijdens de lockdown meermaals rellen uitbraken Het Brussels parlement gaat hoorzittingen organiseren over de werking van de Brusselse politie. Die komen er nadat er tijdens de lockdown meermaals rellen uitbraken zoals die in de Anderlechtse wijk Kuregem . “Waar gaat het mis tussen jongeren en de politie? En hoe kunnen we dat verbeteren?”

De politie, dat zijn moordenaars. Althans, als je de graffiti mag geloven. De dagen na het dodelijk ongeval van de 19-jarige Adil C. verschenen zelfs tot ver buiten Kuregem tags die agenten van moord beschuldigden. Adil C. was in de nacht van 10 op 11 april met zijn scooter gevlucht voor een politiepatrouille. Agenten wilden controleren of hij wel een essentiële verplaatsing maakte. Adil C. reed weg en botste tijdens een inhaalmanoeuvre frontaal op een politieauto.

Als reactie op dat ongeval braken rellen uit in de wijk. Jongeren gooiden met stenen en andere projectielen naar de politie. Een 18-jarige uit Molenbeek werd gefilmd terwijl hij triomfantelijk in de lucht schoot met een gestolen politiewapen. Agenten kregen doodsbedreigingen. Er volgden meer incidenten, ook in andere gemeentes, tussen politie die wil controleren en jongeren die zich geviseerd voelen en niet altijd zonder slag of stoot willen luisteren.

Recept voor relletjes

De reeks incidenten was voor parlementsleden Hilde Sabbe en Els Rochette van one.brussels-sp.a reden om aan te dringen op een politieke oplossing. Die werd gevonden in de hoorzittingen in het Brussels parlemen. Zo willen ze de oorzaak van de gespannen relatie tussen de Brusselse jeugd en politie grondig in kaart brengen. “Ze zijn niet bedoeld als een motie van wantrouwen tegen de politie”, zegt Sabbe. “We willen uitzoeken hoe we het wederzijds vertrouwen kunnen verbeteren. Dat doen we het best zo snel mogelijk. In het slechtste geval gaan we een warme zomer tegemoet waarin veel jongeren niet naar het buitenland zullen kunnen reizen door het coronavirus. Neem daar de anderhalvemetersamenleving nog eens bij en je weet: dit zal van iedereen veel inspanningen vergen. Ook van de politie. Maar als ze te hard zouden optreden, dan heb je een recept voor nog meer relletjes.”

Op 2 juni vergadert het parlement voor het eerst over de hoorzittingen. Die vergadering zal vooral gaan over de agenda van de verdere hoorzittingen en de lijst van experten die de parlementsleden graag willen horen. Dat moet, als het aan Sabbe ligt, een brede waaier van specialisten, ervaringsdeskundigen en politiemensen zijn. “Ik denk aan sociologen, criminologen, de voormalige baas van Comité P, politiemensen, getuigen van politiegeweld ... We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van de werking van de Brusselse korpsen. En vooral: onderzoeken waar het beter kan."

Diversiteit

Diversiteit in het korps zal een belangrijk thema zijn dat Sabbe zeker wil bespreken. “Bij de Brusselse politie werken nog altijd relatief weinig Brusselaars", zegt ze. “Het zijn vooral Vlaamse en Waalse jongens, die niet noodzakelijk voeling hebben met de grootstad. Dan kan het moeilijk zijn om situaties goed in te schatten. Ik zou graag voorbeelden horen van korpsen die erin geslaagd zijn om diversiteit te krijgen in hun ploegen. Hoe hebben ze dat gedaan? En kunnen wij dat hier ook?”

Sabbe hoopt dat de hoorzittingen tegen het parlementair verlof van 21 juli al met eerste aanbevelingen kan komen.