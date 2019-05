Brussels Parlement: de groene golf die strijdt met de rest van Vlaanderen SZM

27 mei 2019

00u39 0 Brussel Brussel is in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen overwegend groen. Dat is in lijn met de gemeenteraadsverkiezingen, maar ten koste van de politieke kopstukken Guy Vanhengel (Open Vld) en Pascal Smet (One.brussels-sp.a). Met Ecolo vormt Groen al zeker een coalitie, maar met wie ze verder kunnen samenwerken blijft nog onduidelijk.

Het ziet er naar uit dat Ecolo en Groen als grootste winnaars uitkomen voor het Brussels Parlement met meer dan de helft van de bureau’s die geteld zijn. Zo hebben ze die groene golf van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen doortrekken op het Gewest. Hoe dat het nu verdergaat is nog afwachten volgens lijsttrekker voor het Brussels Parlement, Elke Van de Brandt. “We zijn uiteraard blij, maar het is wel nog afwachten op de definitieve resultaten. We voelen echt dat er een vraag is voor een ommekeer in gang te zetten en we zijn blij dat de kiezer ons vertrouwt.”

Zetels

In het Brussels Parlement zijn er in totaal 89 zetels te verdelen, waarvan 72 Franstalige en 17 voor de Nederlandstalige partijen. Om een coalitie te vormen, zijn er dus minstens 9 zetels nodig. Voorlopig haalt Groen 4 zetels. N-VA, Open Vld en one.brussels hebben elk drie zetels. Vlaams-Belang, CD&V en burgerpartij Agora hebben elk één zetel. Aan Nederlandstalige kant verliezen dus de drie regeringspartijen (Open VLD, one.brussels, CD&V) veel stemmen. Vooral Open VLD gaat ten onder, door van vijf naar drie zetels terug te vallen. CD&V verliest ook een zetel: enkel lijsttrekker Bianca Debaets is verkozen en one.brussels stagneert op drie zetels.

Aan Franstalige kant gaat ook Ecolo er sterk op vooruit. Die winst gaat ten koste van de score van PS. Maar dankzij de gemeenten zoals Sint-Jans-Molenbeek, waar PS goed scoort, blijven ze de grootste partij in Brussel.

Groene golf

Vandaag is er een tweede groene golf over Brussel gegaan. “Het is historisch de grootste uitslag die we met Groen hebben gehaald. De kiezer heeft ook een duidelijke boodschap gegeven en heeft gestemd voor schone lucht, veilig verkeer en een ambitieuze aanpak van de armoede”, zegt Van den Brandt. Over het contrast met de resultaten in Vlaanderen zegt de lijsttrekker dat ze “een knoop in de maag heeft”. Ze willen ook enkel een coalitie met partijen die in dezelfde lijn zitten. “Met Vlaams Belang zouden we nooit kunnen samenwerken.” Op de vraag of ze met One.Brussels-sp.a zouden samenwerken blijft Van den Brandt nog voorzichtig. “We moeten eerst de definitieve uitslagen krijgen, vooraleer we daarover beginnen, maar één ding is zeker en dat hebben we ook altijd gezegd is dat Ecolo onze bondgenoot blijft en daarmee gaan we hand in hand aan de slag.”