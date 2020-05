Brussels parket start onderzoek naar geweld tegen agenten in Anderlecht na online filmpje Burgemeester Fabrice Cumps (PS): “We weten dat het geen gemakkelijke gemeente is” KV SRB HAA

21 mei 2020

01u47

Bron: Belga, eigen info 1692 Brussel Het Brussels parket heeft een onderzoek geopend naar de daders die geweld pleegden tegen de politie tijdens een arrestatie in Anderlecht. Politievakbond VSOA zette beelden van de feiten op zijn Facebookpagina. Daarop is te zien hoe agenten aangevallen en belaagd worden. De vakbond viseert in het bericht de Brusselse politici Pascal Smet (sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V). “Dit is al twintig jaar aan de gang. Wij willen een statement maken”, zegt Vincent Houssin, ondervoorzitter bij VSOA. Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps (PS) verdedigt de politie en erkent dat het voor agenten niet altijd even makkelijk is om in zijn gemeente te werken.



De arrestatie gebeurde in de wijk Kuregem op de Bergensesteenweg. In eerste instantie kwamen twee stadswachten daar volgens onze informatie tussen vanwege een ruzie. Zij riepen de politie erbij nadat een van de ruziënde mannen zijn tegenstander in de bil stak met een mes.

De handelaars in de wijk hadden eerder bij politie en gemeentediensten aangeklaagd dat er steeds meer gestolen werd in hun etalages en uitgestalde goederen. PS-burgemeester Fabrice Cumps gaf daarom eergisteren de instructie aan de politie om over te gaan tot strengere controles en identificaties van deze dieven. Toen de politie wou overgaan tot de arrestatie van de verdachte dief, kwamen de omstaanders echter in opstand. Op de beelden is te zien hoe de agenten tijdens hun werk geschopt en geslagen worden. Een agent van de politiezone Brussel-Zuid liep een gebroken neus op.

Het Brussels parket heeft een onderzoek geopend om de identiteit van de geweldplegers uit de video te achterhalen. Dat meldt de RTBF en wordt bevestigd aan Belga door het parket van Brussel. Tot nu toe is alleen de vermeende dief opgepakt. “Een onderzoek naar opzettelijke slagen en verwondingen is lopende om de verdachten te identificeren”, bevestigt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.

Nultolerantie

Vincent Houssin, ondervoorzitter bij VSOA, zegt dat de beelden publiek gemaakt werden “om ze onder de aandacht te brengen”. “We zullen dit in de toekomst telkens doen bij zulke incidenten: dit kan zo niet verder", klinkt het. “Zulke feiten mogen niet verdedigd worden. Jongeren die geen tuin of terras hebben, niet naar school kunnen, dat is in andere steden toch ook geen excuus voor geweld tegen de politie?”

Elk van onze mensen kent een collega die verlamd is of een been kwijt door dit soort geweld tegen de politie Vincent Houssin

Houssin vraagt om een nultolerantie in te voeren. “In Mechelen pakten ze dit in het verleden kordaat aan en stonden besturen achten hun politiemensen. Nu is dat probleem er verholpen. Wij willen geen politiek spel tussen kleuren, wij willen een statement maken. Dit is al twintig jaar lang een groeiend probleem. Ik wijs niet enkel naar de huidige politici, maar ook naar hun voorgangers en dat waren zowat alle partijen. Er werd bespaard in plaats van geïnvesteerd.”

“Elk van onze mensen kent iemand die verlamd is of een been kwijt is door dit soort geweld tegen de politie. Vroeger kregen we applaus en hielpen omstaanders zelfs mee bij een arrestatie na het plegen van een zwaar feit. Nu worden we belaagd tijdens het inrekenen en verdedigen omstaanders de misdadiger”, zegt Houssin met ongeloof in zijn stem.

In de tekst bij de video noemt de vakbond Brussels staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) en Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), verantwoordelijk voor Brussel, bij naam. "Wat denken jullie, Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega's het anders moeten aanpakken? Was dit een prioriteit?", staat er.

Om de context te geven: dit was geen Covid-19-controle, maar een vrijheidsberoving na een steekpartij. Wat stellen jullie voor? Politievakbond NSPV

Hoorzitting

Ook politievakbond NSPV reageert boos: “Waar zijn de Sabbes, Rochettes, Smets, François van deze wereld?", tweet provinciaal voorzitter voor Brussel, Mario Thys. “Om de context te geven: dit was geen Covid-19-controle, maar een vrijheidsberoving na een steekpartij. Wat stellen jullie voor?”

Hij verwijst in zijn tweet naar politici Hilde Sabbe en Els Rochette (one.brussels), die aandrongen op hoorzittingen in het Brussels Parlement over de politiewerking. Die actie is bij veel politiemensen in het verkeerde keelgat geschoten. Thys vreest dat de hoorzittingen starten uit vooringenomenheid tegenover de politie. “Iemand die vroeger dweepte met Dyab Abou Jahjah en nu vraagt om hoorzittingen in het Brussels Parlement. Dat zo iemand nu komt beweren dat dat niet tégen de politie is. Dat is gewoon een leugen.”

Pascal Smet (sp.a) stelde zich vorige maand vragen bij het politie-optreden na de dood van de 19-jarige Adil in Anderlecht. De jongeman stierf na een achtervolging door de politie, wat aanleiding gaf tot rellen. "Was dit nu de topprioriteit die nacht?", stelde Smet onder meer. Dalle had dan weer na het incident begrip gevraagd voor de situatie van veel jongeren.

Geweld tegen politie kan nooit. Daders moeten streng bestraft worden. Politiemensen werken vaak in moeilijke omstandigheden. Ze verdienen ons respect. Benjamin Dalle(@ dalle_benjamin) link

Dialoog

Staatssecretaris Smet wenst voorlopig niet te reageren op het filmpje, meldt VTM NIEUWS. Minister Dalle doet dat wel en heeft het geweld veroordeeld op Twitter. “Geweld tegen politie kan nooit. Daders moeten streng bestraft worden”, schrijft hij. “Politiemensen werken vaak in moeilijke omstandigheden. Ze verdienen ons respect.” De band tussen de politievakbond en de Brusselse regeringsleiders lijkt stilaan verwaterd, maar minister Dalle staat steeds open voor een verdere dialoog, zegt zijn woordvoerder.

We weten dat het geen gemakkelijke gemeente is Fabrice Cumps (PS), burgemeester van Anderlecht

De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), verdedigt de politie en benadrukt dat ze de juiste instructies opvolgden om de dieven in de wijk tegen te gaan. “We weten dat het geen gemakkelijke gemeente is”, voegt hij toe. “Ik heb meteen geïnformeerd naar de toestand van de politieagenten. Dit moet voor hen een erg moeilijk moment zijn om mee te maken”, aldus de burgemeester.

De kritiek dat linkse politici de Brusselse jongeren beschermen en de hand boven het hoofd houden, vindt Cumps onterecht. Hij benadrukt dat de controles net strenger zijn geworden.

Federale steun

“We moeten er geen karikatuur van maken en zeggen dat er een strijd is tussen politie en de jongeren en omgekeerd. Net zoals bij de rellen na de tragische dood van Adil waren er meerdere interventies en verschillende soorten jongeren aanwezig. We moeten dit niet veralgemenen naar alle jongeren”, zegt burgemeester Cumps.

Een kant-en-klare oplossing blijkt er niet meteen te komen, maar opnieuw klinkt wel de vraag om meer steun vanuit de federale overheid voor de Brusselse politiezones. “De huidige financiering staat al lang niet meer in verhouding tot de actuele context”, aldus burgemeester Cumps.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (Open VLD) laat weten dat hij de video wel degelijk serieus neemt. Hij heeft vandaag met de getroffen agenten gebeld. “De politieman gewond raakte wil zo snel mogelijk weer aan het werk”, zegt zijn woordvoerder Erik Eenaerts. “Dat getuigt van een grote betrokkenheid en enthousiasme voor zijn job. Zeer bewonderenswaardig.”

