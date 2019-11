Brussels parket opent onderzoek naar phishing met valse sms’en van Proximus SHVM

26 november 2019

13u22 0 Brussel Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar een nieuwe vorm van phishing, waarbij klanten zogezegd 2.000 euro terug zouden krijgen van Proximus.

De slachtoffers krijgen een sms dat zogezegd afkomstig is van telecombedrijf Proximus, met nummer 8850. De ontvangers krijgen te lezen dat ze hun factuur tweemaal betaald hebben en krijgen ze daarom de mogelijkheid om het geld te recupereren. In werkelijkheid troggelen de oplichters zo’n 2.000 euro af van de slachtoffers.

In de sms staat ook een link die leidt naar een valse internetpagina van Proximus. Daar wordt het slachtoffer gevraagd om met zijn Digipass twee betalingen van 987 euro in te voeren. Dat is de som die zogezegd zal terugbetaald worden maar dat geld wordt eigenlijk meteen overgemaakt naar bankrekeningen in Singapore.

De lokale politie Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde) ontving al tientallen klachten. Op basis van die klachten heeft het parket nu een opsporingsonderzoek geopend naar de verzenders van de valse sms’en.