Brussels parket onderzoekt besloten Facebookgroep politiemensen SRB

17 september 2020

18u15

Bron: Belga 0 Brussel Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de gesloten Facebookgroep Thin Blue Line Belgium. Dat meldt nieuwssite Apache op basis van een antwoord van minister van Justitie Koen Geens op een parlementaire vraag en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het om een opsporingsonderzoek, dat betekent dat het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten gepleegd zijn.

Apache berichtte eind augustus over de gesloten Facebookgroep van actieve en gepensioneerde politiemensen waarin racistisch taalgebruik niet wordt geschuwd en in commentaren geweld wordt verheerlijkt. In de Facebookgroep werden in augustus vooral berichten gedeeld en becommentarieerd over rellen en arrestaties in binnen- en buitenland. De posts op de Facebookpagina worden druk becommentarieerd of er ontspinnen zich discussies onder de leden, schreef Apache.

Addergebroed

Het blijft volgens Apache in een deel van de commentaren duidelijk niet bij kwetsend, schokkend of verontrustend taalgebruik. Jongeren met migratieachtergrond worden in commentaren herhaaldelijk ontmenselijkt, door hen bijvoorbeeld als “addergebroed”, “ratten” of “ongedierte” te beschrijven.

Tijdens een hoorzitting in de Kamer veroordeelde commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker de racistische commentaren in de Facebookgroep, en de federale politie kondigde ook een tuchtonderzoek aan als zou blijken dat politiemensen racistische uitspraken hadden gedaan. Volgens Apache loopt er intussen een intern onderzoek bij de geïntegreerde politie en heeft ook de Staatsveiligheid zich over de zaak gebogen.