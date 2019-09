Brussels mobiliteitsplan Good Move positief onthaald bij parlement SZM

24 september 2019

13u13

Bron: Belga 0 Brussel Het mobiliteitsplan voor de komende tien jaar, Good Move, is dinsdag globaal goed onthaald in de commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement. Op de oppositiebanken waren er echter heel wat twijfels over de concrete uitwerking van een aantal punten. Het was meteen ook de vuurdoop voor de nieuwe minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen), in de commissie.

Over Good Move, dat in april in eerste lezing door de Brusselse regering werd goedgekeurd, loopt nog tot 17 oktober een openbaar onderzoek. Bedoeling is dat de regering het plan tegen het einde van het jaar in tweede lezing goedkeurt. Van den Brandt benadrukte dat het mobiliteitsplan de vrucht is van een participatief model waarbij alle actoren hun zeg hadden en hebben. “Het is niet mijn plan, of dat van mijn voorganger”, luidde het.

Eén van de krachtlijnen van Good Move is dat het gewest in vijftig wijken verdeeld wordt, die elk hun circulatieplan krijgen, en dat de zone 30 de norm wordt. Enkel op de structurerende assen kan de maximumsnelheid worden opgetrokken tot 50 of 70 kilometer per uur. Daarnaast zet het plan ook in op het MaaS (Mobility as a Service), een platform waarop de operatoren - openbaar en privaat - hun verschillende vervoerswijzen aanbieden. Met de gemeenten zal een contract worden afgesloten waarin de engagementen van de verschillende overheden worden vastgelegd en de middelen om dit te bereiken.

Minister Van den Brandt antwoordde op vragen naar de timing en het budget dat de uitwerking van Good Move in 50 actiefiches vastgelegd is, met antwoorden op de vragen wat?, wie?, wanneer? en hoe?. Aanpassingen zijn nog mogelijk als gevolg van het openbaar onderzoek, aldus nog de Groen-minister, die er ook wees dat er een permanente monitoring zal gebeuren.

Cieltje Van Achter (N-VA) stelde zich vragen over de verhouding met de gemeenten en met de andere gewesten. Is er vooraf samengezeten met de andere gewesten of is het plan enkel voor advies overgemaakt? Hoe gaat de contractualisering met de gemeenten concreet gebeuren en volgens welk tijdspad?, wilde ze weten. Van Achter stelde ook vast dat er weinig aandacht is voor de verkeersveiligheid. Pascal Smet was vorige legislatuur niet bevoegd voor Verkeersveiligheid, terwijl Elke Van den Brandt zowel Mobiliteit als Verkeersveiligheid in haar portefeuille heeft. Arnaud Verstraete (Groen) vond dit een logische keuze.