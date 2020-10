Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) test positief op corona JMBB

08 oktober 2020

17u54 5 Brussel Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft het coronavirus opgelopen. Hij gaat nu minstens zeven dagen in quarantaine.

Woensdag raakte al bekend dat Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) positief had getest op corona. Ook zijn regeringsleider heeft nu een positief coronastaal afgeleverd. In principe was de voltallige Brusselse regering al in quarantaine gegaan sinds gisteren, maar vermoedelijk zal de quarantaine van Vervoort dus wat langer aanslepen. De Brusselse minister-president gaat ook de contactopsporingsprocedure volgen.

Vanaf donderdag geldt in het hele Brusselse grondgebied een hele rits aangescherpte maatregelen.