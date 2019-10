Brussels Marathon zorgt mogelijk voor verkeershinder JCV

04 oktober 2019

07u47 0 Brussel Zondag wordt opnieuw de Brussels Marathon gelopen. Brussel Mobiliteit waarschuwt voor verkeershinder langs het parcours.

Het parcours wordt stapsgewijs afgesloten vanaf 5 uur ’s ochtends. De heropening vindt plaats rond 15u, na de passage van de laatste loper en de schoonmaak van de weg. Er worden plaatselijk omleidingen voorzien, maar Brussel Mobiliteit raadt aan om de omgeving te vermijden met de wagen.

De tunnels onder de assen Louizalaan, Belliardstraat en Tervurenlaan worden vanaf 4.30 uur afgesloten voor alle verkeer. De uitrit Ring op het Vierarmenkruispunt van Tervuren wordt eveneens gesloten in de loop van de ochtend. De heropeningen zijn te verwachten tussen 13 en 15 uur, naargelang de doortocht van de lopers.

Wie van de Kleine Ring naar de Middenring moet, neemt best de Troonstraat en vervolgens de Kroonlaan. Om van het stadscentrum naar Tervuren te gaan, kan je via Van Praet en Meiser. Ten slotte kan het verkeer dat van de E411 komt en naar het centrum wil, best langs de Oudergemselaan en de Wetstraat rijden.

Door de marathon worden ook verschillende lijnen van de MIVB omgelegd. Een overzicht daarvan vind je hier.

Het volledige parcours van de marathon is hier na te kijken.