Brussels Jazz Weekend palmt hoofdstad in met 100 gratis concerten SZM

24 mei 2019

11u56

Bron: Belga 0 Brussel Het Brussels Jazz Weekend vult van vrijdag 24 tot en met zondag 26 mei de straten met muziek dankzij meer dan honderd gratis concerten en zes openluchtpodia, waaronder op de Grote Markt. De derde editie wil zowel de jazzfreaks als de niet-kenners verrassen.

De Grote Markt vormt het fabelachtige decor voor het hoofdpodium van Brussels Jazz Weekend. De curator van dat podium is de Frans-Belgische Viktor Lazlo en ze zal er vrijdag zelf staan met haar show ‘3 femmes’, een ode aan de diva’s Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan en Billie Holiday.

Er zijn nog buitenluchtpodia op onder meer de Kapellemarkt, de Nieuwe Graanmarkt, het Sint-Katelijneplein, het Warandepark en het Luxemburgplein. In de schaduw van het Europees Parlement weerklinkt daar de elektronische jazz van La Ferme du Biéreau uit Louvain-La-Neuve en ook de Gentse concertorganisatoren van Democrazy mogen er hun eigen ding doen.

De organisatoren van het Brussels Jazz Weekend zorgen ervoor dat er overal in de stad wat te beleven valt, want het kan ook heel wat intiemer met de vele concerten in cafés en bars. De stad is opgedeeld in drie zones per genre en er zijn verschillende uitgestippelde wandelroutes voorzien die de muziekliefhebber op een ontdekkingstocht stuurt. Nieuw is ook dat de muziek door de straten zelf wandelt met de Marching Grass Band.

De exacte programmatie van het driedaagse jazzfestival en alle praktische informatie is terug te vinden op hun site.