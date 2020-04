Brussels hotel opent deuren voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld SHVM

06 april 2020

15u08 0 Brussel Omdat de opvangcentra in Brussel momenteel grotendeels volzet zijn, heeft de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) een Brussels hotel in dienst genomen die vrouwen van huiselijk geweld tijdens de lockdown zullen opvangen. Dat laat het kabinet van Barbara Trachte (Ecolo), Minister-Voorzitter van het Cocof, maandag weten.

Sinds het begin van de corona-quarantaine zou het aantal klachten van huiselijk geweld al met zo’n 30 procent gestegen zijn. Om de capaciteit van opvangcentra te verbreden, heeft het Cocof afgelopen weekend een Brussels hotel in dienst genomen die slachtoffers zal opvangen tot eind juni. “Het hotel moet een plek zijn waar vrouwen troost en veiligheid kunnen vinden, weg van het geweld dat ze thuis ervaren en waar ze op psychosociaal niveau begeleid kunnen worden”, zegt Trachte.

Kamers

Het hotel heeft een capaciteit van 25 kamers, waaronder twee-, drie- en vierpersoonskamers. Ook is er een keuken en een vergaderzaal beschikbaar. In totaal kunnen maximaal 50 personen (vrouwen met of zonder kinderen) in het hotel worden ondergebracht. Ondertussen verblijven er al drie vrouwen en een kind.

“Door een overeenkomst tussen het Cocof en het CPVCF (Centrum voor de Preventie van Echtelijke en Familiaal Geweld) en het OCMW, kunnen de vrouwen niet enkel rekenen op psychosociale begeleiding, maar ook op verschillende veiligheidsmaatregelen en catering”, aldus Trachte. “Ik wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken.”

Het CPVCF is alle dagen bereikbaar van 9.30 tot 17.30 uur op het nummer 02/539.27.44. Alle vragen over opvangmogelijkheden in het hotel worden via dat nummer beantwoord.

Meer over Cocof

Barbara Trachte