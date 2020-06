Brussels hof van beroep: “mildere straf voor Bouloudo genomen in eer en geweten” Wouter Hertogs

02 juni 2020

De meest besproken figuur in het dossier rond de kidnapping van de dertienjarige jongen uit Genk is Khalid Bouloudo. Vorig jaar kreeg hij voor het Brusselse hof van beroep een celstraf van 3 jaar met uitstel voor het ronselen van Syriëstrijders; Eerder had hij in eerste aanleg nog tien jaar cel gekregen. "Die beslissing is in eer en geweten genomen", benadrukt Peter Hartoch van het Brusselse hof van beroep.

Bij politie en gerecht staat Boulodo bekend als Syriëronselaar en hij werd al twee keer veroordeeld voor terreurfeiten. Zijn tweede veroordeling liep hij bijna exact een jaar geleden op. Voor het Brusselse hof van beroep kreeg hij toen 3 jaar cel met uitstel. Opvallend: in eerste aanleg kreeg hij nog tien jaar cel voor het ronselen van Syriëstrijders, “Een opmerkelijk arrest”, stond toen al in onze krant te lezen over de veroordeling in beroep. “Een moslimextremist die in eerste aanleg veroordeeld werd tot 10 jaar cel, waarna zijn straf vorig jaar omgezet werd tot 3 jaar voorwaardelijk, dat wekt vragen op”, aldus Kristien Van Vaerenbergh, voorzitter van de Kamercommissie Justitie (N-VA), in “De ochtend”.

Peter Hartoch, persrechter bij het Brusselse hof van beroep, geeft antwoord op die vragen.“Die beslissing is genomen in eer en geweten. In het arrest van 45 bladzijden is een nauwkeurige analyse gebeurd van de feiten en de juridische argumenten die de partijen ontwikkelden. Het hof heeft minder feiten bewezen geacht dan de correctionele rechtbank en heeft geoordeeld dat 3 jaar met uitstel kon volstaan. Het ging dus over feiten -die dateren van 2013 trouwens- die beperkt in tijd én beperkt in ernst waren. Rechter oordelen in eer en geweten over informatie waarover ze op dat moment beschikken. Ze hebben geen glazen bol. De voorwaarden te licht? Men heeft rekening gehouden met de termijn die versteken was (6 jaar red.) sinds de feiten en daarom heeft men die voorwaarden opgelegd.”