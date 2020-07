Brussels Gewest wil half miljoen euro uittrekken om rattenplaag onder controle te krijgen JCV

14 juli 2020

14u36 0 Brussel Het Brussels Gewest denkt na over een organisatie binnen Leefmilieu Brussel die zich moet bezighouden met de bestrijding van allerlei ongedierte, zoals ratten. Het Brussels Gewest schat dat daarvoor meer dan een half miljoen euro nodig is.

Dat meldt milieuminister Alain Maron (Ecolo) in een antwoord op een vraag van Brussels parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels). Sinds 2001 is het aantal waarnemingen ven bruine ratten in Brussel toegenomen. “Sinds dat jaar stellen we ook vast dat de populatie een groter gebied bestrijkt, waarbij er waarnemingen werden gedaan in gebieden waar voorheen geen bruine ratten aanwezig waren”, aldus Maron.

Maron denkt daarom na over de oprichting van een gewestelijke vzw voor ongediertebestrijding. “De werkzaamheden met het oog op de oprichting van deze gewestelijke vereniging zijn aan de gang. Een advocatenkantoor werkt aan de definitie van het juridisch kader en de effectieve uitvoering ervan”, aldus Maron. De minister schat dat het bedrag dat nodig is om die dienst op te richten zo’n 520.000 euro bedraagt. Naast ratten moet die dienst zich ook bezig houden met verschillende andere schadelijke soorten, waaronder stadsduiven, zwerfkatten en invasieve exoten.

Witte huisvuilzakken

Parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels) vindt in ieder geval dat de strijd tegen ongedierte, en ratten in het bijzonder op vele fronten moet worden gevochten. “Neem de witte huisvuilzakken. Nu is er een tweewekelijks buffet voor ongedierte, elke keer dat we ons huisvuil inclusief voedselresten op straat zetten”, zegt hij. “Of leegstand: panden moeten vakkundig beheerd worden om ongedierte buiten te houden, maar géén leegstand zou nog beter zijn. Of het groen in de openbare ruimte: dat moeten we beter bijhouden, struiken snoeien, bermen proper houden. Er is een éénvormige en gezamenlijke aanpak nodig, op alle niveaus.’