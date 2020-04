Brussels Gewest werkt aan extra autoluwe zones en woonerven JCV

15 april 2020

14u55 2 Brussel Het Brussels Gewest lanceert een rondvraag bij de gemeenten om extra woonerven en autoluwe straten in te richten. Zo moet er tijdens de coronacrisis meer plaats komen om je op een veilige manier te voet en met de fiets te kunnen verplaatsen.

Langs de vijvers van Elsene zijn deze week al bloembakken geplaatst om een deel van de wegen er rond autoluw te maken. Alleen bewoners mogen er nog met de wagen komen. De vijvers waren altijd al erg in trek bij joggers en wandelaars in de gemeente. Met het initiatief moet er meer plaats vrijkomen voor fietsers en voetgangers. “De bedoeling is natuurlijk wel om zoveel mogelijk ‘in uw kot’ te blijven, maar zo maken we ruimte en dan kunnen mensen die toch buiten gaan, zich veiliger verplaatsen”, klinkt het op het kabinet van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Het Brussels Gewest zou de lijn van Elsene willen doortrekken. “We gaan de gemeenten bevragen of zij in samenwerking met ons autovrije zones of woonerven willen inrichten”, klinkt het. “Als zij dat zien zitten, dan kunnen wij hen het nodige materiaal of de juiste verkeersborden bezorgen. Die oproep wordt vandaag uitgestuurd dus binnen enkele dagen zouden we zicht moeten hebben op de resultaten.”

In een woonerf is de maximumsnelheid voor wagens beperkt tot 20 kilometer per uur en hebben fietsers en voetgangers absolute voorrang. De auto is er als het ware te gast.

Voor de inrichting is wel een akkoord van de gemeente nodig en dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het Gewest speelde al met het idee om aan de Ninoofsepoort een stuk openbare weg autovrij te maken, maar botsten op een njet van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de korpschef van de politie. Zij vrezen dat een autovrije zone te veel personen zal aantrekken en de politie heeft onvoldoende volk om dat in goede banen te leiden. Aan de speeltuinen van de Ninoofsepoort troepten de afgelopen dagen al groepjes mensen samen.