Brussels Gewest voorziet 3.200 plaatsen voor winteropvang JCV

14 november 2019

12u16 0 Brussel Vrijdag gaat het jaarlijkse plan voor de winteropvang van daklozen in het Brussels Gewest opnieuw van start. De hulp wordt dit jaar voor het eerst gecoördineerd via de nieuwe instelling Bruss’help. In totaal worden er 3.200 plaatsen voorzien.

In het verleden werd de hulp nog gecoördineerd door de Samusocial, maar gezien de recente schandalen rond die organisatie, gaat het opzet van de winteropvang nu naar Bruss’Help, het nieuwe agentschap rond dakloosheid. “Dit moet het mogelijk maken om de uitputtingseffecten van een versnipperde coördinatie te voorkomen, de complementariteit van de maatregelen te bevorderen en de gediversifieerde aanpak op het werkveld naar waarde te schatten met het oog op een coherente bijstand aan daklozen”, zo laat Brussels Minister van Welzijn en Gezondheid, Alain Maron (Ecolo) weten.

Gekaapte sites

De eerste stappen van Bruss’Help gebeurden echter met een valse noot. De nieuwe organisatie, geboren uit het vroegere La Strada, kreeg te maken met een actie van de vzw ‘Recht op een Dak’. Zij kaapten verschillende webadressen met de naam van de vzw. Die domeinnamen zullen later echter teruggegeven worden, zo weet Bruzz. ‘Recht op een dak’ wil de Brusselse regering zo wijzen op het belang van huisvesting voor daklozen.

Hersteltijd

Voor het winterplan van dit jaar worden 3.199 plaatsen gefinancierd. 2.149 plaatsen zijn het hele jaar door beschikbaar, de rest wordt tijdelijk opgezet door New, het Rode Kruis (250 plaatsen) en twee nieuwe projecten.

Het winterplan voorziet ook in ‘hersteltijd’ voor daklozen. Daarvoor er meer plaatsen in de dagopvang voorzien en worden de middelen voor het ‘Winter 86.400’-Netwerk verhoogd. Naast de opvang in een verwarmde en beveiligde ruimte, wordt er daar ook voorzien in een hele reeks eerstelijnsdiensten zoals ontbijt, maaltijden, douches, zorgverlening… In de dagopvang wordt ook ingezet op begeleiding die moet helpen om daklozen definitief van straat te halen.

Het medische luik van de opvang is in handen van de vzw Dokters van de Wereld. Hun Mobiele teams van onthaalmedewerkers, artsen en verpleegkundigen zullen verschillende avonden per week actief zijn in de vier Brusselse winteropvangcentra. De organisatie wil tijdens de winter nog meer aanwezig zijn op het terrein. “Daklozen hebben meer gezondheidsproblemen dan de gemiddelde bevolking”, laat de organisatie weten .“ Door het harde leven op straat kampen ze vaker met chronische ziektes, huid- en luchtwegeninfecties en gewrichtsaandoeningen. Tegelijk hebben daklozen in vergelijking met een gewone Belg minder toegang tot zorg.”

Voor de volledige winterperiode legt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 6,3 miljoen euro op tafel. Daar komt nog een federale subsidie van 1,3 miljoen euro bovenop.