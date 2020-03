Brussels Gewest richt speciaal centrum voor besmette daklozen op JCV

16 maart 2020

17u36 0 Brussel Vanaf dinsdag komt er in het Brussels Gewest een opvangcentrum voor daklozen die besmet zijn met het coronavirus. Daar zullen in eerste instantie 15 plaatsen zijn, al kan dat later opgetrokken worden afhankelijk van de nood.

Door de coronacrisis moesten al veel organisaties die met daklozen werken, hun activiteiten sluiten of terugschroeven. Wie dakloos is en toch besmet raakt zal vanaf dinsdag terechtkunnen in een nieuw centrum in de Trierstraat dat uitgebaat zal worden door het Rode Kruis. Zij zullen daar ook in quarantaine geplaatst kunnen worden.

In het centrum zal een gespecialiseerde arts werken met de daklozen. Wie te ziek wordt, zal overgebracht worden naar het ziekenhuis. Het centrum zal dinsdag vijftien plaatsen tellen, maar dat kan opgevoerd worden tot honderd als dat nodig is. Dat heeft Brussels minister Alain Maron (Ecolo) maandag laten weten.

Dinsdag gaat er ook een mobiele ploeg van start. Die zal onder meer instaan voor beveiligd transport naar de opvang en het ziekenhuis en bestaat uit hulpverleners en medisch personeel.

De organisatie Bruss’Help ten slotte zal de situatie dagelijks opvolgen en verslag uitbrengen aan de overheid. Zij zal ook contact houden met de verschillende opvangplaatsen via een dispatching zodat mensen op de juiste plaats terecht komen.