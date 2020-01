Brussels gewest legt in 2020 focus op koolstofvrij 2050 SHVM

06 januari 2020

15u52 0 Brussel De Brusselse ministers van Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek Barbara Trachte (Ecolo) en van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie Alain Maron (Ecolo) hebben maandag tijdens een persconferentie een overzicht voorgesteld van de maatregelen die ze dit jaar zullen treffen binnen de ecologische, sociale en economische transitie in het Brussels gewest. Het is een begin van een lange reeks initiatieven die uiteindelijk moeten leiden tot een koolstofvrij Brussel in 2050.

2020 wordt voor de Brusselse regering een belangrijk jaar. Daarin stelt ze namelijk haar klimaatordonnantie voor. Daarnaast wordt ook de versnelling van de duurzame renovatie van verouderde gebouwen in de hoofdstad, met aandacht voor de kwetsbare personen die er wonen, een belangrijke volgende stap.

“De fusie van de energie- en renovatiepremies wordt hier een essentiële vereenvoudiging voor de Brusselaars. Om de inwoners financiële en technische ondersteuning te bieden, zal de financiering van de renovatiestrategie een prioriteit zijn in de discussies van de meerjarenbegroting”, stelt minister Maron.

Net Brussel

De hervorming van Net Brussel wordt dan weer belangrijk om het agentschap om te vormen tot een voortrekker van de circulaire economie en in 2020 wordt er ook een strategie opgesteld om de stad, de wijken en bepaalde zones te wapenen tegen klimaatveranderingen.

In 2020 zal de projectoproep “BeCircular” rond circulaire economie herhaald worden en wordt er sociaal overleg opgestart met de sociale partners om samen de economische transitie in te zetten.

“Dit is ook een opportuniteit op vlak van werkloosheid, want er zullen jobs gecreëerd worden. Het betekent ook dat er moet worden geïnvesteerd in toekomstgerichte sectoren, waardoor onze jongeren werk kunnen vinden”, meent Trachte.

Alle Brusselaars samen

“We weten waar we naar moeten streven: een samenleving die in 2050 zonder fossiele brandstoffen kan”, gaat Trachte verder . “We moeten naar een samenleving waarin de sociale cohesie centraal staat in ieder project. Een samenleving waarin de parameters van de economie werden heroverwogen en nieuwe prestatie- en ontwikkelingsindicatoren werden vooropgesteld op basis van de sociale en milieu-impact. Deze nieuwe wereld brengt ingrijpende veranderingen met zich mee in ons economisch model, in onze verhouding tot de consumptie en de tijd, in de huidige vormen van solidariteit, enzovoort.”

“We zijn ervan overtuigd dat verandering noodzakelijk is. Maar die verandering zal er enkel komen op voorwaarde dat burgers en overheden de krachten bundelen en samenwerken. De overgang moet het project zijn van alle Brusselaars als we willen dat het slaagt”, meent Trachte.

“2050 zal er sneller zijn dan we denken”, zegt Maron. “De acties van de burgers maken deel uit van de oplossing, maar ze mogen echter geen voorwendsel zijn voor de overheid om zich terug te trekken. Meer dan ooit hebben we behoefte aan sterke en aanwezige overheden en aan een versterking van elkaars acties door middel van nieuwe ‘publiek-private’ samenwerkingsverbanden om de stedelijke problematiek aan te pakken”, besluit Maron.