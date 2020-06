Brussels Gewest gaat delen van gevangenis Sint-Gillis beschermen JCV

11 juni 2020

14u02 0 Brussel Het Brussels Gewest start met de procedure om al bepaalde delen van de gevangenis in Sint-Gillis te beschermen. Nadat de gevangenis buiten gebruik is moet daar ook een nieuwe multifunctionele stadswijk komen.

Momenteel wordt er druk gebouwd aan het gevangeniscomplex in Haren. Eens dat af en in gebruik is, zullen de gevangenissen in Vorst en Sint-Gillis gesloten worden. Het Brussels Gewest wil de gevangenis alvast overnemen en er een nieuw multifunctioneel stadsdeel ontwikkelen.

Om dat zo vlot mogelijk te laten gebeuren, wordt er nu al gestart met de bescherming van een deel van de site. Het gaat onder meer om een deel van de ingang, de centrale kern, bepaalde tuinen en de uitkijktorens.

“De gevangenissite van Sint-Gillis heeft door haar unieke erfgoedwaarde en ligging een enorm potentieel om een prachtig nieuw stadsdeel te worden”, zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Pascal Smet (one.brussels). Het is belangrijk dat we nu al elementen zoals de uitkijktorentjes, de centrale hal, de ingangsportiek, de kapel en binnentuinen beschermen. Deze toekomstige stadswijk kan het Antwerpse Groenkwartier overtreffen en dat moet ook onze ambitie zijn.”