Brussels Gewest eist 770.000 euro boete van de federale overheid voor geluidsoverlast van vliegtuigen SZM

02 juli 2019

17u09 4 Brussel Aftredend Brussels minister van Leefmilieu, Céline Fremault (cdH), eist 770.000 euro boete van de federale regering voor geluidshinder van vliegtuigen in de maand mei. De advocaat belast met het dossier is door het Brussels Gewest vandaag officieel aangesteld om de bedragen op te eisen.

Geluidshinder van de nationale luchthaven vormt al decennialang onenigheid tussen de gewesten. In 1999 voerde het Brussels Gewest strenge geluidsnormen in, maar die werden nadien niet strikt toegepast. Als een vliegtuig over Brussel de geluidsnormen met minder dan 9 decibel overdag en 6 ‘s nachts overschreed, dan kregen de luchtvaartmaatschappijen enkel een waarschuwing. Vanaf 1 januari 2017 besliste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel om een nultolerantie in te voeren tegen vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overschrijden. Daardoor dreigen luchtvaartmaatschappijen met lawaaierige toestellen forse boetes te moeten betalen.

Waarom moet nu de federale regering boetes betalen aan Brussel?

De luchtvaartmaatschappijen riskeren als ze de Brusselse geluidsnormen overschrijden een boete van de Brusselse overheid. Maar ze volgen eigenlijk de vliegroutes van Belgocontrol, het federale controleorgaan. De Vlaamse regering riep twee keer op rij een belangenconflict in om de invoering van de striktere geluidsnormen tegen te houden. Als er strengere normen gelden in Brussel, dan is de Vlaamse Rand namelijk de dupe van geluidshinder.

Boetes

Op 1 februari 2019 heeft de rechter aan de federale regering een maandelijkse boete opgelegd als de vliegroutes niet worden aangepast volgens de Brusselse geluidsnormen. Daarbij werd 2017 als referentiejaar genomen en wordt het geluidsoverlast per maand vergeleken. Sinds 2017 heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg ook al beslist dat er tussen 23 uur en 7 uur geen inbreuken meer mochten zijn op de Brusselse geluidsnormen van 1999 bij het gebruik van de kanaalroute, de ringroute en de aanvliegroute voor de korte baan 01.

Sinds maart eist minister Fremault dus maandelijks de boetes op die de rechter op 1 februari had opgelegd. In maart ging het om 270.000 euro en in april om meer dan 2,1 miljoen euro. Volgens Céline Fremault werden in de maand mei 77 overschrijdingen meer genoteerd dan in mei 2017. Dat komt overeen met een boete van 770.000 euro die de federale overheid moet betalen aan het Brussels Gewest.

Het totale bedrag van de boetes zal worden gestort naar het milieubeschermingsfonds.

Zone 2: Dag 100 decibel (dB), Nacht 90 dB

Zone 1: Dag 90 decibel (dB), Nacht 80 dB

Zone 0: Dag 80 decibel (dB), Nacht 70 dB