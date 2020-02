Brussels gewest bereidt nieuwe gerechtelijke stappen tegen luchthaven voor JCV

07 februari 2020

13u37 0 Brussel Het Brussels gewest stapt opnieuw naar de rechter om de federale regering tot actie aan te manen in het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Dat kan mogelijk leiden tot nieuwe dwangsommen. Dat heeft Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) verklaard op de Franstalige nieuwszender LN24.

Brussel vordert al sinds maart elke maand dwangsommen van de federale regering. Het gewest steunt daarvoor op een Brussels vonnis. Dat verbood voor een periode van achttien maanden elke toename van het aantal inbreuken tegen het Brussels besluit uit 1999 dat geluidsnormen oplegt, voor de vluchten die vertrekken vanop de Kanaal- en de Ringroute en voor de aankomsten op piste 01. Als referentiejaar geldt 2017. “We gaan niet naar de rechter voor ons plezier”, aldus minister Maron. “Elke maand is de situatie slechter dan in 2017. We zitten aan 6 miljoen euro aan dwangsommen. We kunnen tot 9 miljoen euro gaan, maar blijkbaar is dat niet genoeg. De dwangsommen zijn opgelegd om een gedragswijziging teweeg te brengen en om er voor te zorgen dat de Brusselaars, en eigenlijk iedereen, minder geluidshinder ondergaan, maar ze werken niet.”

Studie

Het kabinet van Maron bevestigt dat de klacht eerstdaags ingediend zal worden. “Eens we het plafond van 9 miljoen euro aan dwangsommen bereikt hebben, is er geen hefboom meer waarmee we de federale regering tot actie kunnen dwingen”, klinkt het op het kabinet-Maron. “Vandaar de beslissing om opnieuw naar de rechtbank te trekken.”

De nieuwe gerechtelijke stappen moeten “eventueel tot hogere dwangsommen” leiden, maar ook tot een effectenstudie met alternatieve oplossingen.