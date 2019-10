Brussels getint Design op Kortrijk Creativity Week Joyce Mesdag

23 oktober 2019

21u25 0 Brussel Vanaf morgen tot zondag 27 oktober kan je op Kortrijk Weide terecht voor kunstige tentoonstellingen, installaties, events en masterclasses in het kader van de Kortrijk Creativity Week, het voormalige ‘Week van het Ontwerpen’. “Het thema van de Kortrijk Creativity Week? ‘The Next Generation’”, zegt Lisa Declercq van Designregio Kortrijk. “We geven nieuw talent de kans om hun creativiteit in al haar facetten en over verschillende domeinen heen te tonen aan het ruime publiek.” Een van de ontwerpers die er hun werk mogen tonen is Lies Vanginderachter uit Brussel.

Lies volgde de opleiding ‘Vormgever van kleine maakseries’ aan Syntra en Howest. Tijdens die opleiding leren studenten hoe ze een idee in een prototype kunnen omzetten, om daarna producenten te kunnen zoeken die hun prototype op kleine schaal willen produceren.

Lies maakte voor haar eindwerk een set van drie objecten die haar liefde voor Brussel reflecteren. “Een onderzetter, een serveerplank, en een snijplank”, zegt Lies. “Die onderzetter is gemaakt in de vorm van Brussel, toen de stad pas werd gesticht. Wist je dat Brussel ontstaan is op de plek waar de Sint-Gorikshallen nu staan? Ooit was dit een klein eilandje in de Zenne. Handelaars meerden hier met hun boot aan om handel te drijven en vonden het een geschikte plek om zich te vestigen. De plak kreeg de naam Bruocsella, nederzetting in een moeras, en groeide uit tot een grote stad. Tegen het einde van de 19e eeuw was de Zenne zo vervuild dat het stadsbestuur besloot ze te overkappen. Het controversiële project ging gepaard met onteigeningen binnen de Vijfhoek. Op de vrijgekomen gronden werden boulevards aangelegd die ook vandaag nog de Brusselse Vijfhoek kenmerken. Mijn serveerplank en snijplank hebben de vorm van een vijfhoek, een verwijzing naar die benaming. Een dergelijke set lijkt me ideaal om boven te halen als je gasten hebt in huis: je hebt gegarandeerd een gespreksonderwerp.”