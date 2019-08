Brussels Games Festival brengt liefhebbers van gezelschapsspellen samen SZM

25 augustus 2019

16u32 0 Brussel Het Brussels Games Festival keerde dit weekend terug in onze hoofdstad voor de 7de editie. Het brengt de beste en ook nieuwste gezelschapsspellen samen aan het Jubelpark, waar jong en oud samen kunnen spelen.

Het gratis festival lokte alle jonge zielen samen om bordspelen, strategiespellen of nog buitenspellen in de kijker te zetten. Zo’n 500 spellen zijn ter beschikking en iedereen kan er mee gaan spelen. Het festival organiseerde ook toernooien voor mensen die van competitie houden. Daarnaast was er een ‘prototype zone’, waar bezoekers games kunnen uitproberen die nog niet op de markt zijn.

Dit jaar heeft het Brussels Games Festival extra aandacht voor het milieu. “Ons doel is niet alleen om je te laten nadenken over spellen en hun impact op het milieu maar ook om tijdens het festival onze ecologische voetafdruk bewust klein te houden, en om onze bezoekers aan te sporen om hierbij meer betrokken te zijn.”