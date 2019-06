Brussels filiaal van failliet verklaarde Keymusic Nederland blijft open SZM

20 juni 2019

12u37 2 Brussel De Nederlandse muziekketen Keymusic is failliet verklaard. Maar wees gerust, muziekliefhebbers, het Brusselse filiaal op de Zuidstraat draait volgens werknemers goed en sluit niet de deuren. De winkels in België zijn immers onderdeel van Keymusic België en niet van Keymusic Nederland.

Dat de Nederlandse muziekketen failliet gaat, is voor de werknemers van het Brusselse filiaal ook nieuws. Ze waren zelf niet op de hoogte gebracht, maar verzekeren dat dat geen invloed zou hebben op de 9 vestigingen in België. Keymusic in Nederland zou niet meer kunnen concurreren met de verkoop van muziekinstrumenten online, maar in de Brusselse winkel zegt een werknemer dat dat hier niet het geval is. “We doen het goed en aangezien we niet gebonden zijn aan de winkels in Nederland is er geen reden dat we zouden sluiten.”