Brussels Design September pakt uit met 100 evenementen JCV

03 september 2019

17u15 0 Brussel Vanaf donderdag 5 september kunnen designliefhebbers hun hart weer ophalen op Brussels Design September. Er staan meer dan 100 evenementen op het programma.

Voor Brussels Design September wordt de stad een maand lang omgetoverd tot een platform voor ontmoetingen met tal van Belgische en internationale designers. Op het programma staan onder meer ontmoetingen, workshops en tentoonstellingen.

Nieuw voor de editie van dit jaar is dat designers ook mogen tentoonstellen in cultuurhuizen zoals Bozar of het Hortahuis. Er is ook een parcours ‘Arts & Crafts’, waarbij keramiek centraal staat. Ten slotte is er de 27steeditie van Brussels Design Market, tegenwoordig de grootste vintage markt in Europa.

Brussels Design September loopt van 5 tot 30 september. Alle informatie en het programma staat op www.designseptembre.be.