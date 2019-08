Brussels Design Market strijkt neer in Tour & Taxis SZM

16 augustus 2019

13u20 0 Brussel Voor het elfde jaar op rij strijkt de Brussels Design Market neer in Tour & Taxis op 28 en 29 september. De rommelmarkt verzamelt elk jaar een schatkist aan designmeubelen uit de 20ste eeuw.

Krijg je bij het horen van Togo of vintage buffetkast ook al een plotse aanval om heel je living te herinrichten, dan is de Brussels Design Market in het weekend van 28 en 29 september een datum die je niet wil missen.

De Brussels Design Market werd 11 jaar geleden opgericht als rommelmarkt gewijd aan de jaren 50 tot de vroege jaren 80. Ondertussen wordt het evenement beschouwd als een van de beste vintage design beurzen in Europa. In de loodsen van Tour & Taxis verzamelen twee keer per jaar, in september en in maart, meer dan 100 internationale handelaars van designmeubelen om die aan de beste prijs te verkopen.

Naast meubels uit Scandinavië, Frankrijk of Italië, wordt in september de Belgische meubelontwerper Jules Wabbes (1919-1974) extra in de verf gezet omdat hij 100 jaar geleden geboren is. Tussendoor het kopen van een Knoll, Eames of Pesce, kan je ook nog genieten van een koffie of een hapje bij de foodtrucks.

Een toegangstickets voor de Brussels Design Market kost 10 euro voor zaterdag tussen 13 en 18 uur. Een preview ticket voor zaterdag vanaf 10 uur kost 25 euro. Op zondag zijn de tickets ook 10 euro, maar al je je voor 23 augustus inschrijft, krijg je een gratis ticket voor zondag.