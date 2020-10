Brussels Coffee Week vindt (uitgerekend) deze week plaats: “Gelukkig kunnen sommige koffiebars nog take-away aanbieden” JMBB

09 oktober 2020

18u42 2 Brussel Koffiebars winnen steeds meer aan terrein in Brussel de laatste jaren. Brussels Coffee Week wil de ‘specialty-community’ dit jaar al voor de vijfde keer belichten in een heuze koffieweek. Net in het jaar waarin de horeca kop van Jut van het coronavirus is, valt de Brussels Coffee Week ook nog eens samen met de week waarin Brussel besliste om een hele hoop van die koffiebars te sluiten.

Hana De Pauw, Lauréanne Hannes, Rabie El Yamhali, Wouter Helsen en Ali Yousefi zijn allemaal onder een of andere noemer actief in de Brusselse koffiewereld. Hana en Wouter bijvoorbeeld bij OR, Ali op zijn beurt bij MOK. “Maar deze week organiseren we op vrijwillige basis", legt Hana uit. “We steunen de koffiebars binnen de ‘specialty-community’ en organiseren samen evenementen zoals workshops en lezingen, samen met de participerende bars.”

Het buzzwoord is al enkele keren gevallen. ‘Specialty’, wat houdt dat nu juist in? “In principe komt specialty-koffie neer op hele goede kwaliteit, en slaat het op de hele keten. Bij het specialty-label hoort bijvoorbeeld dat de koffieboer uit het land van origine beter betaald wordt en er meer transparantie is in het algemeen, want het hangt samen met een veel kortere keten. De koffie wordt ook lichter gebrand waardoor er meer smaken vrijkomen”, weet Hana.

Take-away

Barista’s die uitleggen hoe je thuis best een cappuccino klaarmaakt, workshops met technische koffiedetails voor brouwers, of een blik achter de schermen: het maakt(e) allemaal deel uit van Brussels Coffee Week. “Normaal vinden die events in koffiebars plaats, maar door de kleine oppervlakte van vele koffiezaken hebben we alles gelivestreamd en via Instagram en Facebook uitgezonden.”

En alsof de horeca al niet in de hoek waar de klappen vallen zit, besliste de Brusselse crisiscel woensdag ook nog eens om donderdag alle cafés en dus ook een hoop koffiebars een maand lang te sluiten. “Dat was verschrikkelijk nieuws, maar gelukkig kan een heel deel van de Brusselse koffiebars nog terugvallen op take-away en heeft een aantal zaken de vereiste restocode om op volle toeren te kunnen blijven draaien”, geeft Hana aan.

Een overzicht van de bars die meedoen aan Brussels Coffee Week vind je hier. Meer over de week vind je terug via Instagram.