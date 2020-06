Brussels burgemeester zit samen met premier Wilmès na massabetoging en rellen HAA

09 juni 2020

10u22

Bron: Belga, Bruzz 3 Brussel Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft vanochtend een ontmoeting gehad met premier Sophie Wilmès (MR) na de betoging en rellen van afgelopen weekend in de hoofdstad. Close werd vergezeld door de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, Michel Goovaerts.



Op de manifestatie van afgelopen zondag kwam forse kritiek: omwille van de duizenden mensen die samentroepten in coronatijden en omwille van de rellen die ontstonden. Na de vreedzame manifestatie kwam het namelijk tot een gewelddadig kat-en-muisspel met de politie en werden winkels geplunderd.

Op het overleg met burgemeester Close, premier Wilmès en politiecommissaris Goovaerts was ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aanwezig. Na afloop werd een gezamenlijke mededeling verspreid waarin staat dat België nog steeds in een gezondheidscrisis zit en de bescherming van de gezondheid van de mensen de prioriteit moet blijven.

De mededeling verwijst ook naar de Nationale Veiligheidsraad en de beslissingen over de hervatting van verschillende sociale, culturele en economische activiteiten. Die Veiligheidsraad “zal in de toekomst ook perspectief geven aan mensen uit het hele land die hun mening willen uiten. Bedoeling is de vrijheid van meningsuiting te rijmen met de gezondheidsvoorschriften in deze Covid-crisis en het beheer van de openbare orde”.