Brussels burgemeester Close trekt aan alarmbel na rapport federale politie: “Dringende herfinanciering nodig” SHVM

03 oktober 2019

13u56 1 Brussel Na een rapport dat kwam bovendrijven over de werking van de federale politie, waarin staat dat ze niet klaar is voor een volgende terreurdreiging door het personeelstekort, benadrukt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) opnieuw hoe belangrijk een herfinanciering is. “Ik wil ervoor zorgen dat de burger zich veilig voelt.”

In april en december 2018 kaartte de Brusselse burgemeester het personeelstekort bij de federale politie al aan. Vandaag reageert hij opnieuw op die problematiek nadat een rapport stelt dat de federale politie niet voldoende voorbereid is op een nieuwe terreurdreiging. Volgens hem is het rapport een bewijs dat er actie nodig is. Door het probleem te blijven herhalen, wil hij volgens zijn woordvoerster Maïthé Van Rampelbergh kracht blijven zetten achter deze boodschap.

Actie

Door het grote personeelstekort is er volgens Close nog nauwelijks wegpolitie te bespeuren, en ook politie in metro- en treinstations zijn nog amper aanwezig. “Maatregelen aankondigen op sociale media is een ding, maar ze moeten ook uitgevoerd worden. Mensen willen actie”, zegt hij. “Ik wil er samen met de politiezone voor zorgen dat de burgers zich veilig voelen.”

Close benadrukt ook dat er in Brussel wel budgetten vrijgemaakt werden voor de werking van de politie. Zo investeerde de stad in extra camerabewaking, nieuwe interventievoertuigen en nam ze 200 extra agenten aan. Toch zijn die maatregelen volgens Close nog niet voldoende. “We doen wat we kunnen”, zegt hij.