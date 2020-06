Brussels burgemeester Close: “Stad zal schade door plunderingen bij winkeliers vergoeden” JCV

09 juni 2020

09u16 2 Brussel Stad Brussel zal tussenkomen voor de geleden schade van de handelaars na de rellen en de plunderingen van afgelopen zondag. Dat zei Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zondag bij een bij momenten fel debat over het afhandelen van de Black Lives Matter-betoging. Close kreeg kritiek op het tolereren van de betoging, maar bleef achter zijn beslissing staan.

De oppositiepartijen hakten stevig in op Close. Vanuit liberale hoek kwamen dezelfde verwijten terug die ook al tijdens de dag werden geopperd. David Weytsman (MR) vroeg zich af waarom de burgemeester het bevel voor de politie had tegengehouden. Maar dat ontkende de Brusselse burgemeester opnieuw ten stelligste. “We hebben altijd gezegd dat ze moesten ingrijpen, we hebben nooit het bevel gegeven om niet tussen te komen op het moment dat het escaleerde”, aldus Close.

Ik zal ook tegen de vakbond zeggen dat ze op mij moeten schieten, niet op mijn hoofdcommissaris. De schuldige ben ik Brussels burgemeester Philippe Close (PS)

Toch herhaalde ook N-VA-gemeenteraadslid Matthias Vanden Borre diezelfde beschuldiging. “Ik heb rechtstreeks bericht gehad van de politie dat zij veel sneller wilden ingrijpen, maar dat ze moesten wachten op bijstand en dat ze het waterkanon niet mochten inzetten”, zei hij. “De burgemeester was verplicht om die bijstand te geven, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat is een grove fout.”

Vanden Borre was ook misnoegd over het feit dat, ondanks de coronamaatregelen, zomaar 10.000 mensen op straat mochten komen. “Door uw roekeloze beslissing hebt u ons blootgesteld aan de sluipmoordenaar COVID-19. Hierdoor zullen doden vallen en die hebt u op uw geweten”, stelt Vanden Borre.

Schade

Els Ampe (Open Vld) en Bianca Debaets (CD&V) kaarten vooral het feit aan dat de handelaars die nog maar net hun winkel openden nu opnieuw moeten sluiten na het vandalisme en de plunderingen. “Wat er gebeurd is bij de handelaars is schandalig. Daarmee ben ik akkoord. We hebben ze deze ochtend ontmoet en Stad Brussel zal tussenkomen voor de geleden schade”, verzekert burgemeester Close.

Op de stakingsaanzegging van de politievakbonden NSPV en VSOA wilde de Brusselse burgemeester weinig kwijt, al liet Close wel blijken dat er één vakbond specifiek zijn hoofdcommissaris viseert. “Ik zal ook tegen de vakbond zeggen dat ze op mij moeten schieten, niet op mijn hoofdcommissaris. De schuldige ben ik”, stelt hij.

Verdediging

Close kreeg ondertussen ook al de steun van zijn korpschef. “Ik ontken met klem dat burgemeester Close opdracht zou hebben gegeven niet of laattijdig tussen te komen”, zegt Michel Goovaerts, korpschef van de zone Brussel Hoofdstad Elsene. “De beslissing tussen te komen, de wijze waarop en de uitvoering ervan worden genomen door het commando waarvoor ik als korpschef de volledige verantwoordelijkheid draag.”