Brussels burgemeester Close sluit BIN’s dan toch in de armen SHVM

08 oktober 2019

10u02 0 Brussel Tijdens de jongste gemeenteraad heeft Matthias Vanden Borre (N-VA) Brussels burgemeester Philippe Close (PS) verzocht om een buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten om de veiligheid te verhogen. Close stemde - opvallend genoeg - in met dat voorstel. Opvallend, omdat de burgemeester voordien bekend stond als een hevig tegenstander van zulke BIN’s.

In zijn pleidooi verwees Vanden Borre naar Autoloze Zondag. Deze dag was volgens hem erg geslaagd, maar ging spijtig genoeg gepaard met een aantal diefstallen en agressies. “Zo zijn er in de buurt van het Bockstaelplein in Laken minstens drie fietsjackings gebeurd waar ik kennis van heb”, zegt hij. Een van de fietsjackings zou bijzonder gewelddadig geweest zijn. Daarbij werd het slachtoffer vlak bij de metro-uitgang van het Bockstaelplein aangevallen en belandde hij met een gebroken kaak op intensieve zorgen. De daders werden niet gevat.

Primeur

“De commentaren op sociale media getuigen van onbegrip”, vertelde Vanden Borre tijdens de gemeenteraad. “Een eerste logische stap is meer politieaanwezigheid en de aanwezigheid van slimme politiecamera’s. De buurtbewoners zijn reeds georganiseerd op sociale media. De kleine stap naar de vorming van een buurtinformatienetwerk is dus al gezet.”

Burgemeester Close antwoordde dat hij vanaf nu bereid is om buurtinformatienetwerken op te richten wanneer hij een aanvraag ontvangt. Dit is een primeur, omdat hij voordien zeer negatief tegenover deze netwerken stond en ze niet wou oprichten in Brussel. “Positieve ervaringen in Vlaanderen en recent ook in andere Brusselse gemeenten tonen de meerwaarde van deze netwerken. Naast een verhoogd veiligheidsgevoel, leveren ze concrete resultaten op, bijvoorbeeld in Sint-Agatha-Berchem waar recent een dievenbende is gevat”, zegt Vanden Borre.

100 camera’s

“Ik roep de vele wijkcomités in onze stad, maar ook andere burgers op om zich te verenigen en een aanvraag in te dienen. Ik zal er vanuit de gemeenteraad over waken dat er snel resultaten worden geboekt”, besluit Vanden Borre.

Naast het BIN dat wordt opgericht, deelde Close mee dat er ondertussen een plan werd opgesteld waarbij er honderd extra camera’s zullen geplaatst worden in de nabijheid van het Bockstaelplein. Volgend jaar zouden de camera’s er volgens de burgemeester moeten hangen.