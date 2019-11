Brussels Beer Project maakt eerste alcoholvrije ‘Craft beer’: “Niet toegeven op de smaak” JCV

12 november 2019

15u55 0 Brussel Brouwerij Brussels Beer Project (BBP) mag een Belgische primeur op haar naam schrijven. Ze presenteerde dinsdag het eerste ‘Craft beer’ in ons land zonder alcohol: ‘Pico Bello’. De brouwerij werkte daarvoor een nieuw vergistingsproces uit, zodat er voldoende smaak in het bier overblijft.

Brussels Beer Project (BBP) experimenteerde in het verleden al met bieren met een laag alcoholgehalte, maar de overgang naar een alcoholvrij bier verliep niet zonder slag of stoot. De nieuwe ‘Pico Bello’ betekent een grote stap voor de brouwerij. “De jongere generatie gaat zeer bewust met alcohol om, ‘nuchter is het nieuwe dronken’, zou je kunnen zeggen”, zegt Sébastien Morvan van BBP. “Daarom mikken we breed met dit bier, ook in het buitenland. Het is bij wijze van spreken niet alleen voor zwangere vrouwen bedoeld.”

Bier zonder alcohol wordt vaak vertaald als bier zonder smaak. “Daarom hebben we een nieuw gistingsproces ontwikkeld, in samenwerking met De Proefbrouwerij in Lochristi”, zegt Dimitri Van Roy van Brussels Beer Project. “Als je het doet zoals de grote brouwerijen, dan moet je zwaar investeren in materiaal, en dat is voor ons niet mogelijk. Zij laten de alcohol immers verdampen. Wij hebben echter een alternatief gevonden waardoor we het bier voldoende ‘body’ kunnen geven.”

Zoetigheid

De smaak was immers erg belangrijk. “Mensen associëren alcoholvrij bier vaak met zoetigheid”, zegt Van Roy. “Maar dat hebben we kunnen vermijden door ons proces. We hebben een combinatie van zoet, zuur en bitter bereikt. Voor een bier zonder alcohol heeft het een complexe smaak. Dat is moeilijk om te doen omdat je niet op de alcohol kan rekenen om dingen te maskeren.”

Ook opvallend: BBP koos voor een blik als verpakking voor de Pico Bello. “In de Craft beer-scene zie je dat wel vaker”, zegt Van Roy. “Brouwerijen in het buitenland, zoals Brew Dog, hebben ervoor gezorgd dat dit aanvaard wordt. De Belg is nog zeer gehecht aan flesjes, maar dat is niet overal zo. Bovendien kunnen we hier veel meer kanten op voor het ontwerp van de verpakking.”

Donderdag wordt het bier officieel te koop aangeboden bij BBP in de Dansaerstraat en in enkele geselecteerde cafés. Het bier zal ook te koop zijn bij warenhuisketen Delhaize.