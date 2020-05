Brussels Beer Project bouwt nieuwe brouwerij in Anderlecht JCV

08 mei 2020

11u40 2 Brussel Brussels Beer Project pompt 6 miljoen euro in een nieuwe brouwerij aan de Biestebroekkaai in Anderlecht. Dat moet het mogelijk maken om de volledige productie van de brouwerij binnen Brussel te brengen.

Brussels Beer Project zit nu in een klein gebouw op de Dansaertstraat en besteedt twee derde van zijn productie uit baan een Limburgse brouwerij. Het nieuwe gebouw moet het mogelijk maken om jaarlijks 35.000 hectoliter bier te produceren. Het gebouw in de Dansaertstraat blijft wel behouden om bezoekers te ontvangen en om kleine brouwsels te maken.

De nieuwe brouwerij in Anderlecht zet in op duurzaamheid, onder meer door gebruik van zonnepanelen. Er komt ook een taproom en een tuin van 1.000 vierkante meter. Het gebouw zal elk jaar 25.000 bezoekers kunnen ontvangen.

De investering komt er middenin de coronacrisis. Pas eind april is Brussels Beer Project opnieuw beginnen brouwen en zeet momenteel in op online verkoop. “Maar we zitten ver van ons normaal niveau”, zegt mede-oprichter Sébastien Morvan. “Dat kan immers niet compenseren wat we normaal voor de horeca doen.”

De werken beginnen in september van volgend jaar en in het nieuwe gebouw moeten 50 mensen aan de slag kunnen.