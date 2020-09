Brussels bassischoolklasje in quarantaine nadat twee klasgenoten positief testen op corona Stephanie Romans

10 september 2020

18u40 0 Brussel Een klas van de basisschool Klavertje Vier in de stad Brussel moet in quarantaine, nadat twee kinderen positief hebben getest op COVID-19. Het gaat om zeventien leerlingen en één leerkracht.

Dat wordt door het kabinet van Brussels schepen van Nederlandstalig Onderwijs Ans Persoons (one.brussels) bevestigd aan Belga. De rest van de school zet haar dagdagelijkse activiteiten voort.

Het gaat om één klas waar twee besmettingen werden vastgesteld. De volledige klas, zeventien kinderen en één leerkracht, werden meteen getest en gaan nu in quarantaine. De leerkracht zal via afstandsonderwijs de kinderen verder les geven. Om welke klas het gaat, wordt om privacyredenen niet meegedeeld. De personen die positief testten, hebben geen broers of zussen op de school.