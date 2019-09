Brusselleer trakteert voor de Week van de Geletterdheid SZM

11 september 2019

18u28 0 Brussel Het Brussels centrum voor basiseducatie Brusselleer trakteerde woensdag minister Sven Gatz en de ouders van basisschool De Buurt in Schaarbeek op koffie en taart. Met deze actie wil het centrum extra aandacht vestigen op het belang van geletterdheid.

De Week van de Geletterdheid focust dit jaar op het versterken van ouders. Laaggeletterde ouders hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of de digitale wereld. “Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij”, aldus Brusselleer. “Door te werken aan de geletterdheid van ouders, verhogen hun kansen en die van hun kinderen.”

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werkte Brusselleer het Scholenproject ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’ uit. Het project brengt ouders en de school van hun kind dichter bij elkaar. Daardoor kunnen ouders hun kind beter opvolgen en stimuleren. Voorlopig loopt het project in 25 Nederlandstalige scholen in Brussel en biedt ondersteuning aan 330 laaggeletterde ouders. Met basisschool De Buurt werkt Brusselleer rond communicatie van het schoolteam met deze kwetsbare groep.

“Geletterd zijn, is nodig om meer zelfvertrouwen te krijgen, om goede keuzes te kunnen maken, om een job te vinden en om kinderen te ondersteunen op school”, zegt Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs. “Het maakt ouders sterker. En dat is belangrijk om zichzelf en de kinderen alle kansen te geven.”

De #weekvandegeletterdheid staat dit jaar in het teken van een vlotte communicatie tussen ouders en school. Brusselleer levert een titanenwerk dat we deze week graag in het voetlicht plaatsen. Lees meer op: https://t.co/841NnYW9ub #basiseducatie #brusselleer @EPALE_FL pic.twitter.com/EAsZJqSyIN Sven Gatz(@ svengatz) link