Brusselaars verbruiken bijna

een vijfde minder elektriciteit

door coronamaatregelen JCV

01 april 2020

13u42 0 Brussel De coronacrisis laat zich ook voelen op vlak van het Brusselse elektriciteits- en gasverbruik. Netbeheerder Sibelga ziet een daling van het elektriciteitsverbruik, die vorige week afnam met liefst 18 procent.

Het verbruik van elektriciteit begon al rond 11 maart af te nemen en zette zich sindsdien alleen maar door. “Tijdens de week van maandag 23 maart tot vrijdag 27 maart, laten onze schattingen een daling van om en bij de 16 tot 18 procent zien”, laat Sibelga weten. Sinds de invoering van de coronamaatregelen is de verbruikspiek op de middag afgevlakt en is er nog slechts een avondpiek tussen 19 en 20 uur. “Wij veronderstellen dat deze tendens onder meer het gevolg is van de vertraging van bepaalde sectoren, zoals de restaurantsector”, aldus Sibelga.

Ondanks het feit dat veel mensen thuis zitten is de daling met 8 procent ook daar vrij uitgesproken. Vanzelfsprekend is de daling in de professionele sector nog veel groter. Weinig verrassend ging het elektriciteitsverbruik bij cafés, restaurants en hotels met 43 procent achteruit. De administraties en Kunst, amusement en recreatiesectoren tekenden een daling van 33 procent op.

Gasverbruik

Ook het gasverbruik ligt een pak lager, zo laat Sibelga weten. “We zien tijdens de periode van verplicht thuisblijven een val van 10 tot 60 procent tegenover begin maart, naargelang van de getroffen sectoren”, klinkt het. “Enkel bij de ziekenhuissector, zoals verwacht, is geen daling van het gasverbruik te vinden.”

Sibelga wijst er verder op dat het garant blijft staan voor het energienet, maar dat zijn technici alleen nog langs komen voor dringende interventies.