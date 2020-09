Brusselaars Martin en De Leener klaar voor 88ste 24 Uur van Le Mans Joost Custers

17u15 0 Brussel Vier Belgen verschijnen zaterdag om 14.30 uur aan de start van de 88ste editie van de 24 Uur van Le Mans. Laurens Vanthoor, Maxime Martin, Adrien De Leener en Christophe d’Ansembourg kwamen alle vier ongeschonden door de trainingen en kwalificaties.

Maxime Martin en Laurens Vanthoor nemen het vanaf morgennamiddag rechtstreeks tegen elkaar op voor de zege in de klasse LM GTE Pro. Brusselaar Maxime Martin doet dat met een Aston Martin Vantage, Laurens Vanthoor met een Porsche 911 RSR, allebei in de fabriekskleuren. Waar de Brusselaar als vierde zal vertrekken in de klasse, staat de Limburger twee plaatsen achter hem. Adrien De Leener start als rookie in de categorie LM GTe Am.

Vertrouwen in een goede afloop zien we ook bij Maxime Martin en Aston Martin: “De opbouw naar de race was erg goed tot dusver en dat geldt zowel voor de korte als de lange stints die we afwerkten”, klinkt het. “De race zam echter zeer spannend worden, want hoewel wij een stevige stap voorwaarts gezet hebben, is de concurrentie echt niet ver van ons verwijderd, getuige de polepositie van Porsche in LM GTE Pro. Ik ben ook verrast door de snelheid van sommige van de deelnemers in LM GTE Am. Ik ben vooral benieuwd naar hoe de regen de race zou kunnen beïnvloeden. Niet alleen op het vlak van de regen zelf, maar ook de lage temperaturen en het kuisen van de baan daardoor. Als het regent, spoelt de rubberlaag weg en heb je dus minder grip. Hoe dan ook ben ik er zeker van dat we een erg spannende editie van de 24 Uur van Le Mans zullen zien.”

De Leener wil uitrijden

Adrien De Leener werkte zijn voorbereiding af, maar in tegenstelling tot zijn landgenoten in LM GTE Pro, komt hij dus in LM GTE Am uit, met een Porsche van de bekende Amerikaanse acteur, Patrick Dempsey. “We zijn goed voorbereid en de auto is goed voor de race, dat is het belangrijkste. We hebben vooral aan de afstelling voor de race gewerkt en onze langere stints. Voor mij mag het regenen, ik voel me dan goed en ik rij graag ’s nachts. Ik zie deze eerste deelname als een eerste stap in een heel parkoers en vooraan meevechten in deze competitieve klasse moet op termijn mogelijk zijn.”