Brusselaars maken steeds meer gebruik van spoeddienst SZM

11 september 2019

11u25

Bron: Belga 0 Brussel Het aantal Brusselaars dat gebruik maakt van de spoeddienst van een ziekenhuis is tussen 2008 en 2016 met 14 procent gestegen. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad maakte de cijfers woensdag bekend.

In 2016 gingen 498.841 Brusselaars naar de spoeddienst. Dat komt overeen met 419 contacten per 1.000 inwoners. In vergelijking met 2008 is dat een stijging van 14 procent.

Het zijn vooral jongeren of ouderen die op de spoeddienst terechtkomen. Twee op de vijf mensen die op spoed terechtkwamen, waren ofwel jonger dan 15 jaar of ouder dan 65 jaar. Het gebruik van de spoeddienst nam bij de kinderen tot 15 jaar met 21 procent toe tussen 2008 en 2016, bij de 65-plussers gaat het zelfs om een stijging van 33 procent. De groep van 15- tot 64-jarigen kende slechts een stijging van 7 procent opnames op de spoeddienst.

Bij de jongeren onder 15 jaar is er vooral een stijging van het gebruik van ambulante zorg op de spoeddienst, zonder een ziekenhuisopname achteraf. Bij de 65-plussers is de stijging hoofdzakelijk te wijten aan een toename van zorg verleend op de spoeddienst, gevolgd door een ziekenhuisopname.

Bijna negen op de tien Brusselaars die terechtkomen op de spoeddienst werden niet doorverwezen door een arts. Het aandeel patiënten dat door een arts doorverwezen werd, daalde algemeen gezien van 11 naar 8 procent. Bij de 65-plussers die niet werden doorverwezen, is er zelfs een daling van 31 naar 19 procent.

