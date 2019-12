Brusselaars maken fietsparking in eigen woning JCV

11 december 2019

17u21 0 Brussel Brusselaars Veerle Slootmans en Tim Bresseleers krijgen de de eerste beveiligde fietsparking van Brussel in een privéruimte. Ze stellen daarvoor een deel van hun eigen huis in de Nancystraat ter beschikking. Er wordt momenteel gewerkt om meer van dit soort fietsparkings te maken.

Voor de parking werd samengewerkt tussen CycloParking, een deel van Cyclo vzw en het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest parking.brussels. CycloParking zorgde daarbij voor een systeem met badges om de toegang te beveiligen. Het parkeeragentschap plaatste de fietsbeugels.

Extra fietsparking is dringend nodig in Brussel, ook al omdat het aanbod nog beperkt is. “Een niche die op dit moment nog weinig ontwikkeld is, is de beveiligde fietsparking voor buurtbewoners”, laat Parking.Brussels weten. “De fietsboxen die men in de straten aantreft, behoren tot deze categorie. Bergplaatsen voor fietsen binnen gebouwen zijn een andere oplossing, al zijn er te weinig en zijn ze niet altijd even praktisch voor de dagelijkse fietser. Het is dan ook aangewezen een nieuwe vorm van beveiligde fietsparking voor buurtbewoners uit te werken, en wel binnen hun eigen wijk.”

Parking.Brussels roept Brusselaars die een leegstaande ruimte hebben dan ook op om zich kandidaat te stellen om er een fietsparking in de laten plaatsen.