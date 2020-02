Brusselaars krijgen stem in planning van VGC JCV

19 februari 2020

16u40 0 Brussel Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceerde woensdag het project ‘Stadspiratie’. Met dat participatietraject moeten Brusselaars een stem krijgen in de plannen van de VGC.

Het traject moet burgers, het middenveld en de lokale besturen de kans geven om hun inspiratie te delen over het beleid van de VGC. De lancering van het initiatief betekent ook meteen het begin van het inspraaktraject. Via een postkaart, gesprekken op straat of www.stadspiratie.be krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn of haar ideeën te delen binnen onderwerpen als ‘leren’, ‘gezond leven’, ‘ontmoeten’, ‘samen maken’ of ‘opgroeien’.

Binnen drie maanden, op de Brusselsdag op 6 juni, worden al die ideeën besproken door een panel van 150 Brusselaars, die hierover een rapport opstellen. Daarmee gaat het VGC-college dan aan de slag voor de uitwerking van het strategisch meerjarenplan.

In het najaar komt er nog een terugkoppelingsmoment waarop de weerhouden ideeën worden voorgesteld in het kader van de meerjarenplanning. Nadien worden de voorstellen van Stadspiratie definitief in het VGC beleidsplan 2021-2025 gegoten.

