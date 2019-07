Brusselaars en pendelaars kunnen voortaan hun impact op de luchtkwaliteit in de hoofdstad meten SZM/FVI

31 juli 2019

14u32 0 Brussel Naar aanleiding van de Europese Mobiliteitsweek van 16 tot 22 september, heeft Leefmilieu Brussel een calculator bedacht die de impact op de luchtkwaliteit meet. Brusselaars en pendelaars kunnen zo zelf, via deze Naar aanleiding van de Europese Mobiliteitsweek van 16 tot 22 september, heeft Leefmilieu Brussel een calculator bedacht die de impact op de luchtkwaliteit meet. Brusselaars en pendelaars kunnen zo zelf, via deze site , zien wat hun impact is op de luchtkwaliteit in de hoofdstad.

Een slechte luchtkwaliteit blijft een groot probleem in een grootstad als Brussel. Er worden in de hoofdstad jaarlijks 632 voortijdige overlijdens toegeschreven aan de slechte luchtkwaliteit en de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstofdeeltjes of stikstofdioxide.

De zes meetstations van Leefmilieu Brussel tonen bovendien aan dat er nog werk aan de winkel is. In 2018 werd de jaardrempel voor fijnstof van 20 microgram per kubieke meter (µg/m³) overschreden in twee van de meetstations. De hoogste gemiddelde jaarlijkse concentratie bedroeg 27 µg/m³ in Haren. De dagdrempel van 50 µg/m³ werd in alle meetstations zelfs meer dan drie keer overschreden.

Via de online calculator van Leefmilieu Brussel kan iedereen zijn dagelijkse vervoersgewoonten invullen en wordt de impact van die verplaatsingen op de Brusselse luchtkwaliteit berekend. Afhankelijk van de behaalde resultaten, krijgen de deelnemers tips aangeboden en worden ze uitgenodigd om alternatieve vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer of de verschillende deelsystemen van steps en fietsen te testen.

Het thema van de Week van de Mobiliteit in Brussel is dit jaar ‘Adem anders’. De mobiliteitsweek wordt op zondag 22 september afgesloten met de traditionele Autoloze Zondag.

De calculator is te raadplegen op www.mobilmix.brussels/nl/luchtkwaliteit#test.